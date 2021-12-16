ضبط سيدتين كونا عصابة سرقة هواتف المواطنين بالاسكندرية

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة بالإسكندرية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية قيام (سيدتين "لهما معلومات جنائية" مقيمتان بدائرة قسم شرطة الدخيلة) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب جرائم السرقات بأسلوب "النشل" مُتخذان من مناطق شرق ووسط المدينة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفتا لارتكابهما (4) وقائع وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميلهما "سيىء النية" (مالك محل هواتف محمولة، مقيم بدائرة قسم شرطة الدخيلة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريم بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات.