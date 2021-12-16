تحويلات مرورية.. غلق الطريق الساحلى "الإسكندرية / مطروح" 3 شهور

تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور ، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى بجهة الكيلو 101 بطريق "الإسكندرية / مطروح" الساحلى ليخدم القادم من طريق وادى النطرون العلمين إتجاه طريق "الإسكندرية / مطروح" الساحلى فى إتجاه مطروح ، الأمر الذى يستلزم غلق الطريق الساحلي القادم من الإسكندرية إتجاه مطروح وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر ليعمل القادم بواقع حارتين لكل اتجاه بطول 600 متر ، على أن تكون مدة تلك الأعمال ثلاثة أشهر إعتباراً من الساعة 7 صباح غدا الجمعة الموافق 17/12/2021 وعلى مدار اليوم الكامل.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.