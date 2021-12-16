التعليم: 150 دولارا رسوم دخول امتحانات "أبناؤنا في الخارج" للعام 2022/2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم، رسوم دخول امتحانات “أبناؤنا في الخارج” للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022.

وقررت وزارة التربية والتعليم، أن تكون رسوم امتحانات ابناؤنا في الخارج هذا العام 150 دولارا لكل طالب في أي صف دراسي من الصف الأول الابتدائي وحتى الثاني الثانوي من خلال الموقع الإلكتروني.

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سيتم عقد امتحانات ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 على دورين ، مشيرة إلى أن امتحانات الدور الاول ستعقد اعتبارا من يوم السبت 2 ابريل 2022 ، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 يوليو 2022 ، طبقا للجداول التي ستصدرها الادارة العامة للامتحانات.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات ابناؤنا في الخارج وفقا للمناهج التي تدرس في جمهورية مصر العربية في العام الدراسي 2021 / 2022 بدءا من الصف الاول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام .

ويسمح بدخول امتحانات الدور الاول للطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة في ذات الصف الدراسي المقيد به في جميع المواد بنظام المنهج كاملا للعام الدراسي 2021 / 2022 على أن تحتسب للطالب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في الامتحان

وبالنسبة لطلاب الصف الاول والثاني والثالث الابتدائي ، ويتم تحميل ملف الانشطة وفقا لنظام دراسة الطالب (عربي / لغات) من خلال الموقع الالكتروني المخصص لذلك ويقوم الطالب بآداء الانشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده ، ثم يقوم ولي امر الطالب برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الالكتروني ، مع العلم بأنه لن يتم اصدار اي اخطار (شهادة) نجاح للطالب بدون تقديم ملف الانشطة

أما عن امتحانات الدور الثاني ، فيسمح للطالب الراسب في مادة او اكثر بالدور الاول سواء كنت المادة الدراسية داخل او خارج المجموع الكلي له الحق في التقدم لاداء امتحان الدور الثاني ، وتحتسب للطالب 50% من النهاية الكبرى المقررة لهذه المواد فقط، والطالب الذي يغيب في جميع المواد او بعض المواد بالدور الاول لعذر قهري ، ويتم تقديم الاسباب والمستندات الدالة على ذلك إلى الادارة العامة للامتحانات للبت في قبوله

وفي حالة الموافقة على قبول الطالب بإمتحان الدور الثاني فإنه يؤدي الامتحان في جميع المواد او المتغير عنها بنظام المنهج كاملا ويحتسب له الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد .

ولا يحق للطالب التقدم لامتحانات الدور الثاني مالم يكن متقدمها لامتحانات الدور الاول في امتحانات ابناؤنا في الخارج او احدى الادارات التعليمية في مصر.