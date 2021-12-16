التعليم تعلن خطوات التقدم لـ امتحانات أبناء المصريين في الخارج

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطوات التقدم لـ امتحانات ابناؤنا في الخارج وتسجيل الاستمارة الالكترونية للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 .

وتمثلت هذه الخطوات فيما يلي :

انشاء حساب خاص على موقع ابناؤنا في الخارج من خلال رابط https://sabroad.emis.gov.eg

تحديد عدد الابناء المتقدمين لاداء امتحانات ابناؤنا في الخارج من خلال الحساب الذي تم انشاؤه لولي الامر

سداد مبلغ 150 دولار امريكي لكل طالب في أي مرحلة دراسية من خلال موقع ابناؤنا في الخارج بعد اتمام عملية التسجيل الالكتروني لولي الامر

تسجيل الاستمارة الالكترونية للتقدم لامتحانات ابناؤنا في الخارج واستيفاء كافة البيانات المطلوبة في الاستمارة بكل دقة

رفع صورة واضحة من مستندات التقدم المطلوبة لكل طالب على حدة بصيغة pdf

المتابعة الالكترونية للتأكد من وصول المستندات إلى المسئولين عن امتحانات ابناؤنا في الخارج من خلال البريد الالكتروني

انتظار الرد من المسئولين بقبول الطالب بنظام ابناؤنا في الخارج من عدمه ومراجعة الاستيفاءات المطلوبة

في حالة قبول الطلب يكون ولي الامر مسئول عن ارسال اصول المستندات السابق رفع صور منها على الموقع إلى الادارة العامة للامتحانات بالطريقة المناسبة له

في حالة وجود اختلافات من اي نوع بين صور المستندات المرفوعة على الموقع وبين الاصول المرسلة ، وتقع المسئولية كاملة على ولي الامر ، ويحق للادارة اعادة المستندات ، ولا يحق لولي الامر المطالبة بإسترداد اية مبالغ تم دفعها من خلال الموقع الالكتروني

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سيتم عقد امتحانات ابناؤنا في الخارج للعام الدراسي الحالي 2021 / 2022 على دورين، مشيرة إلى أن امتحانات الدور الاول ستعقد اعتبارا من يوم السبت 2 إبريل المقبل، بينما تعقد امتحانات الدور الثاني يوم السبت 16 يوليو المقبل، طبقا للجداول التي ستصدرها الادارة العامة للامتحانات.

ومن المقرر أن تعقد امتحانات ابناؤنا في الخارج وفقا للمناهج التي تدرس في مصر في العام الدراسي 2021 / 2022 بدءا من الصف الأول الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي العام .

ويسمح بدخول امتحانات الدور الاول للطالب الذي أتم دراسة المواد المقررة في ذات الصف الدراسي المقيد به في جميع المواد بنظام المنهج كاملا للعام الدراسي 2021 / 2022 على أن تحتسب للطالب الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في الامتحان.

وبالنسبة لطلاب الصف الأول والثاني والثالث الابتدائي، فيتم تحميل ملف الأنشطة وفقا لنظام دراسة الطالب (عربي / لغات) من خلال الموقع الإلكتروني المخصص لذلك ويقوم الطالب بآداء الأنشطة المطلوبة بنفسه وبخط يده ، ثم يقوم ولي ژمر الطالب برفع الملف بعد استكماله إلى الموقع الالكتروني ، مع العلم بأنه لن يتم إصدار اي إخطار (شهادة) نجاح للطالب بدون تقديم ملف الانشطة

أما عن امتحانات الدور الثاني ، فيسمح للطالب الراسب في مادة أو أكثر بالدور الأول سواء كنت المادة الدراسية داخل او خارج المجموع الكلي له الحق في التقدم لاداء امتحان الدور الثاني ، وتحتسب للطالب 50% من النهاية الكبرى المقررة لهذه المواد فقط، والطالب الذي يغيب في جميع المواد او بعض المواد بالدور الاول لعذر قهري ، فيتم تقديم الاسباب والمستندات الدالة على ذلك إلى الادارة العامة للامتحانات للبت في قبوله.

وفي حالة الموافقة على قبول الطالب بإمتحان الدور الثاني فإنه يؤدي الامتحان في جميع المواد او المتغير عنها بنظام المنهج كاملا ويحتسب له الدرجة الفعلية التي يحصل عليها في هذه المواد .

ولا يحق للطالب التقدم لامتحانات الدور الثاني مالم يكن متقدمها لامتحانات الدور الاول في امتحانات ابناؤنا في الخارج او احدى الادارات التعليمية في مصر.