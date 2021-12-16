إسرائيل تعترف بخطأ فادح ارتكبته في حرب أكتوبر 1973 | تفاصيل

نشرت صحيفة "معاريف" العبرية تصريحات خطيرة لـ البروفيسور "أوري بار يوسف" خلال حديثة للصحفيين الإسرائيليين "بن كاسبيت" و"ينون مجال" ببرنامجهم على 103FM كاشفاً عن خطأ فادح ارتكبته إسرائيل بحرب أكتوبر 73.

وقال البروفيسور "أوري بار يوسف" أن استراتيجية سلاح الجو الإسرائيلي في حرب أكتوبر لم تكن صحيحة وتحدث مع "بن كاسبيت" و"ينون مجال" عن كتابه الثامن "حربه الخاصة" ، الذي كشف استراتيجية سلاح الجو الإسرائيلي خلال الحرب وهو ما سبب ضجة كبيرة في أوساط تل ابيب.

وانتقد "يوري بار يوسف" بشدة أداء القوات الجوية الإسرائيلية خلال حرب أكتوبر قائلاً إن "القوات الجوية فعلت الأشياء بشكل صحيح ، لكن الاستراتيجية لم تكن صحيحة".

وأوضح "بار يوسف" أن كتابه يصف ويحلل الطريقة التي تصرف بها سلاح الجو في الحرب ، مؤكداً أن "هناك قوة جوية إسرائيل لم تكن تعمل بشكل جيد وقت الحرب ، وكانت النتيجة أن سلاح الجو لم يكن علي خير الاستراتيجية والتكتيكات.

وتابع "بار يوسف" ألقى معظم اللوم على قائد الفيلق "بني بيليد" ، موضحًا: "المسؤولية عنه ليست صغيرة. التسلسل القيادي في سلاح الجو قصير جدًا ، قائد القوات الجوية هو الذي يقود القوات الموجودة على الأرض ، وهو يتخذ القرارات الرئيسية.

وأضاف "لقد كان قائد القوات الجوية مسيطراً للغاية ، ولديه آراء قوية حول ما يجب على القوات الجوية فعله وما يمكن أن يفعله وجزء كبير من الأخطاء هي أخطائه الشخصية".

كما أشار "بار يوسف" إلى أنه "لمدة 11 يومًا ، في حرب أكتوبر التي استمرت حوالي 20 يومًا ، كان سلاح الجو لا يحاول الوصول إلى التفوق الجوي بشكل أساسي على خط القناة ، والنتيجة أنه لا يشارك في الحرب".

اختتم انه وبحسب افراد فيلق سلاح الجو، "بمجرد اختفاء الصواريخ المصرية، اختفت كل المشاكل التي حالت منذ بداية الهجمات المصرية وهذا يعني ، الاتصال السيئ ، والأهداف غير الواضحة لسلاح الجو".