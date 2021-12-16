حكم فوائد البنوك.. "الإفتاء" تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “ما حكم فوائد البنوك؟”.

وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن فوائد البنوك التى هي متحققة عن طريق الإيداع حلال وليست حراما إن شاء الله.



وأضاف أمين الفتوى، أنه يجوز للإنسان أن يضع المال في البنك في حساب التوفير أو وديعة أو شهادة استثمار أو أى حساب آخر ويأخذ العائد حيث إنه حلال ولا حرمة فيه.

حكم شهادات البنوك ذات العائد الشهري

حكم شهادات البنوك ذات العائد الشهري.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤال يقول: ما حكم شهادات البنوك ذات العائد الشهري؟

حكم شهادات البنوك ذات العائد الشهري

وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن أنظمة البنوك هي أزمة مختلفة استثمارية أجازها كثير من أهل العلم وهي أنظمة مستحدثة ألحقت بالاستثمارات المباحة، مشدداً على أن هذه الأوعية الإدخارية الأصل فيها الجواز، فلا غش فيها ولا خداع ولا غبن، وتشرف عليها الرقابة القانونية، وبالتالي الأمر لا شيء فيه.

حكم فوائد شهادات الاستثمار والقروض وكيفية إخراج الزكاة عليها.. قال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا ولا شيء فيها.

حكم أداء الحج من عوائد البنوك

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن فوائد البنوك لا علاقة لها بالربا، لأن العلاقة بين العميل والبنك علاقة تمويل وليست علاقة قرض، ففوائد البنوك جائزة ولا شيء بها.

وأضاف "شلبي" فى إجابته عن سؤال «حكم أداء العمرة أو الحج من عائد البنوك؟»، أنه يجوز أداء العمرة أو الحج من عوائد البنوك حيث أفتت دار الإفتاء أن العائد حلال فيجوز للإنسان ان يعتمر أو يحج أو يزكى منه أو يسدّد ما عليه من ديون أو يعالج المرضى.

حكم العمل فى البنوك

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه: “ما حكم العمل فى البنوك”؟.

وأجاب الشيخ أحمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن سؤال “ما حكم العمل في البنوك؟” قائلا: إن العمل فى البنوك جائز، لأن البنك هو مؤسسة استثمارية وشخصية اعتبارية.

وأوضح أمين الفتوى خلال البث المباشر لدار الإفتاء: أن البنك يمارس الاستثمار فى صورة الايداع ويمارس التمويل فى صورة العطاء، فالعمل فيه يكون جائزا.