7 أعوام من الانجازات.. المشروعات القومية ترفع بورسعيد في السماء

نجحت جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد تحت قيادة اللواء أ.ح عادل الغضبان محافظ بورسعيد ،فى تنفيذ أكبر خطة تطوير وتنمية للطرق والكبارى والميادين بنطاق المحافظة ساهمت فى خلق محاور مروية جديدة ، وربط أنحاء المدينة، ورفع كفاءة الطرق فى المناطق الآكثر احتياجآ ، وتطوير الشوارع المحيطة بالمشروعات القومية والخدمية بما يحقق السيولة المرورية والانسيابية فى حركة المواطنين والسيارات ويحقق الشكل الجمالى والحضارى اللائق بالمحافظة فى إطار الطفرة الشاملة التى شهدتها بورسعيد على كافة الأصعدة .

ويستعرض صدى البلد خلال السطور التالية أهم مشروعات المحافظة فى مجال تطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين وخلق محاور مرورية



- الانتهاء من كوبري عزمي وفتحه أمام الشاحنات، وتكلفة المشروع 60 مليون جنية

-إنشاء كوبري أعلى قناة الاتصال بمنطقة إسكان الحى الإماراتي .

- إنشاء طريق يربط بين معدية التفريعة ومعدية الرسوة بطول 5كم وبتكلفة 69مليون جنية .ورصف ورفع كفاءة طرق مختلفة بمدينة بورفؤاد بتكلفة 4مليون جنية .

- تنفيذ شبكة الطرق الخارجية لمساكن المرحلة الأولى إسكان إجتماعى وإنشاء الطريق الموازى لترعة السلام ،وتنفيذ مشروع إنشاء كوبرى فوق قناة الإتصال جنوب بورسعيد ، بإجمالى تكلفة 160.474مليون جنية.

-تنفيذ محور 30يونيه بطول 95كيلو متر بتكلفة 3.5مليار جنية وتطوير الطرق المؤدية لمحور ٣٠يونيو بالجنوب

- إنشاء كوبرى الجميل البديل وتطوير ونقل منفذ الجميل ورفع كفاءة الطريق الدائرى حول بورسعيد بإجمالى تكلفة 201.5مليون جنية

- تطوير وإعادة تخطيط المحاور الرئيسية ببورسعيد ( شارع محمد على و مصطفى كامل وصلاح سالم و شارع عاطف السادات و ٢٣ يوليو بحى الشرق و سعد زغلول )

-رفع كفاءة وتطوير شارع نهضة بورسعيد ( البترول سابقا) والذى يعد أكبر محور تعمير، وذلك بعد خطة المحافظة لإنشاء ميناء بورسعيد البري والحديقة الدولية ليجمع كافة خطوط النقل البرى بين المحافظات والذى يعتبر ميناء بورسعيد البرى كواجهة حضارية أمام زوارهاوذلك بالتزامن مع أعمال التطوير والتعمير الشاملة بالمنطقة واضافة شارع جديد موازي لشارع نهضة بورسعيد وهو شارع الرحاب ، وبذلك يكون تم تطوير المدخل الرئيسي لبورسعيد بالكامل .

- تطوير شارع الشاحنات للمرة الأولى من نوعها ليبدأ من شارع عزمي حتي شارع ٢٣ ديسمبر والربط علي محور ٣٠ يونيو بطول حوالي ٤ كم

-رفع كفاءة شارع عبد الرحمن شكرى و الطرق الداخلية بمنطقة السيدة نفيسة وفاطمة الزهراء

-رصف ورفع كفاءة الطرق المحيطة بسوق الأسماك وبازار بورسعيد والطرق المحيطة بسوق العصر ١-٢بحى العرب .

- تطوير الشوارع الداخلية بالمنطقة الصناعية والمحيطة بالمصانع والطريق الرابط بين محور 30 يونيه والمنطقة الصناعية .

- إعادة رصف عدد من الطرق المؤدية لقرى جنوب بورسعيد، فى إطار الخدمات المقدمة لأهالى حى الجنوب .

-رصف الطرق الداخلية بمنطقة 26 عمارة.

-جاري تطوير ورفع كفاءة شارع ٢٣ ديسمبر وخلق محور مروري هام بطول 3800 م يبدأ من ٢٣يوليو وحتي مستشفى بورسعيد الجامعي فى نطاق أحياء الزهور والضواحي والمناخ.

-تطوير ورصف شوارع حى العرب والمناخ ( الصباح والنصر وابراهيم توفيق والبازار وشارع عبد الحليم محمود وقناة السويس، وتطوير الطرق الداخلية بمنطقة خان الخليلي _ السواحل و المنيا) وتطوير عدد من الطرق الداخلية ببورفؤاد.

وأعلن محافظ بورسعيد ،عن أنه جاري تنفيذ خطة شاملة لتطوير شوارع وطرق حى الزهور والتى بدأت بأعمال رصف وتطوير شارع محمد سرحان ، وذلك فى إطار الخطة الشاملة لمحافظة بورسعيد لتطوير منظومة النقل والطرق فى كافة الأنحاء .

كما شملت التنمية تطوير الميادين الرئيسية بمحافظة بورسعيد لتمتد الى 7 ميادين هم



-ميدان عبد المنعم رياض

-ميدان الزعيم جمال عبد الناصر

-ميدان الزعيم أنور السادات

-ميدان الفراشة والمنشية وستالنجراد وبنزرت

-ميدان الأمين

-ميدان الشهيد أسامة عباس

ميدان يسري عمارة

WhatsApp Image 2021-12-16 at 2.18.21 PM (3)

WhatsApp Image 2021-12-16 at 2.18.21 PM (2)

WhatsApp Image 2021-12-16 at 2.18.21 PM (1)

WhatsApp Image 2021-12-16 at 2.18.21 PM

WhatsApp Image 2021-12-16 at 2.18.20 PM (2)

WhatsApp Image 2021-12-16 at 2.18.20 PM (1)

WhatsApp Image 2021-12-16 at 2.18.20 PM

WhatsApp Image 2021-12-16 at 2.18.19 PM (2)

WhatsApp Image 2021-12-16 at 2.18.19 PM (1)

WhatsApp Image 2021-12-16 at 2.18.19 PM

WhatsApp Image 2021-12-16 at 2.18.18 PM (1)

WhatsApp Image 2021-12-16 at 2.18.18 PM

WhatsApp Image 2021-12-16 at 1.56.55 PM

WhatsApp Image 2021-12-16 at 1.56.54 PM

WhatsApp Image 2021-12-16 at 1.56.53 PM (1)