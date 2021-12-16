بعد إعلان فرنسا تشديد القيود معها.. بريطانيا: إجراء لن يسيطر على "أوميكرون"

قالت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، إنها لا تعتقد أن تقييد السفر قد يساهم في السيطرة على متحور أوميكرون.

ويأتي ذلك بعد اعلان المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، جابرييل أتال، إن بلاده بصدد تشديد شروط دخول الوافدين من المملكة المتحدة، في مسعى للحد من انتشار متحور "أوميكرون " .

وأوضح أتال - حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الأوروبية، اليوم الخميس- إنه سيتعين على الوافدين من بريطانيا إجراء اختبار كورونا قبل 24 ساعة من الوصول عوضا عن 48 ساعة المعمول بها حاليا .

وأضاف أن أسباب السفر ستقتصر على المقيمين في فرنسا وعائلاتهم، أما السفر من أجل السياحة أو العمل لغير المقيمين في فرنسا سيكون محدودا.

ولفت إلى أنه سيتعين أيضا على الوافدين من المملكة المتحدة عزل أنفسهم لمدة سبعة أيام في مكان من اختيارهم، ويمكن رفع الحجر الصحي بعد 48 ساعة إذا كانت نتيجة الاختبار الذي سيتم إجراؤه عند الوصول إلى فرنسا سلبيا.

وقال رئيس الوزراء بوريس جونسون، الاثنين، إن شخصًا واحدًا على الأقل توفي في المملكة المتحدة بعد إصابته بالمتغير "أوميكرون" ، مما يمثل أول حالة وفاة مؤكدة علنًا على مستوى العالم من السلالة الجديدة سريعة الانتشار.

وقال عالم الأمراض المعدية جراهام ميدلي، أمس الأبعاء، إن عدد حالات الدخول إلى المستشفيات في بريطانيا قد يصل إلى 2000 حالة في اليوم، وسط تفشي سريع لمتحور أوميكرون لـ فيروس كورونا.

