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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. 3 خطوات لتعديل رقم الحساب البنكي المسجل لدى التأمينات الاجتماعية

السعودية
السعودية

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في السعودية، أنَّ خدمة "إدارة الحساب البنكي" تتيح لعملاء أنظمة التقاعد، إمكانية إضافة أو تعديل رقم الحساب المصرفي "آيبان" المسجل لدى المؤسسة بخطوات سهلة ويسيرة.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، حددت التأمينات الاجتماعية، عبر حسابها على "تويتر"، خطوات الحصول على الخدمة والتي تستغرق 7 أيام عمل لإنجازها، وهي كالتالي:

- تسجيل الدخول.

- اختيار الخدمة من القائمة الجانبية.

- تعبئة البيانات.

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وكانت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أعلنت خلال الأيام الماضية، عن خدمة جديدة للمشترك الموظف.

وقالت المؤسسة، في تدوينه على حسابها الرسمي: «يمكن للمشترك (الموظف) الاطلاع على بياناته الوظيفية والشخصية المسجلة لدى المؤسسة».

وكشفت التأمينات الاجتماعية، أنه يمكن للمشترك أن يطلع على بياناته من خلال خدمة "بيانات الاشتراك" عبر البوابة الإلكترونية https://t.co/Dz7LC04XFZ‎ https://t.co/i7QikHCKd2‎

وفي سياق آخر، أنجزت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكثر من مليون و300 ألف معاملة إلكترونية لعملائها الخاضعين لأنظمة التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية خلال شهر نوفمبر 2021م. وحسب إحصاءات المؤسسة الشهرية فقد تجاوز عدد زوار بوابة الخدمات الإلكترونية مليونًا و500 ألف زيارة.

فيما بلغ عدد المسجلين الجدد في البوابة أكثر من 150 ألف مستخدم جديد. وشهد تطبيق الأجهزة الذكية عدد مرات تحميل بلغت أكثر من 136 ألف تحميل جديد للتطبيق من متاجر الأجهزة الذكية.

السعودية الحساب البنكي التقاعد التأمينات اخبار العالم

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