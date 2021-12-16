وزير الخارجية السعودي: تجمعنا بمصر علاقات راسخة ونتعاون في كل الملفات

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، أن المملكة تجمعها مع مصر علاقات قوية وراسخة، مشيراً إلى وجود تعاون وتنسيق مع مصر في كافة الملفات.

وقال بن فرحان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية سامح شكري، في القاهرة، إن السعودية ومصر تجمعهما علاقات قوية، مؤكدا أن البلدين يتعاونان في كافة الملفات الإقليمية، وفقا لقناة “العربية”.

وأضاف بن فرحان بالقول: "نشدد على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا"، فيما شدد شكري بالقول: "أكدنا في اجتماعنا على أهمية إجراء الانتتخابات الليبية دون تأخير"، مؤكداً أن "استقرار ليبيا أمر ضروري".

وعن إيران، قال وزير الخارجية السعودي: "أكدنا على أهمية عدم امتلاك إيران للسلاح النووي".

وأضاف: "لم تحدث لقاءات أخرى مع الجانب الإيراني باستثناء الأربعة الذين أعلن عنهم سابقا ونحن منفتحون لاستمرار الحوار".

من جهته، قال وزير الخارجية سامح شكري إن "علاقة خاصة واستراتيجية تربطنا مع السعودية"، مشدداً بالقول: "نعمل بشكل وثيق مع السعودية لتحقيق أمن واستقرار المنطقة".

وكان وزير الخارجية ، ‎سامح شكري استقبل، الخميس، وزير الخارجية السعودي، الأمير ‎فيصل بن فرحان، بمقر وزارة الخارجية، تمهيدًا لانعقاد اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي بين مصر والسعودية.