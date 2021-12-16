"صاحبة السعادة" كلمة السر.. بهاء سلطان ينهي خلافه مع نصر محروس في الكريسماس| خاص

علم “صدى البلد”، أن النجم بهاء سلطان سجل حلقة تلفزيونية مع النجمة إسعاد يونس وذلك في برنامج صاحبة السعادة حيث سيظهر برفقة المنتج نصر محروس وشقيقه هاني محروس وستعرض الحلقة في الكريسماس.

وعلم “صدى البلد”، أنه خلال الحلقة سيتم إعلان مفاجأة ؛ وهي انتهاء الخلاف بين بهاء سلطان وآل محروس.

وسيقوم المنتج نصر محروس وشقيقه هاني بإعفاء بهاء سلطان عن التعاقدات التي كانت بينهم وفسخ العقد بالتراضي بل سيقوم نصر محروس بالتنازل عن كل الأموال التي كان يدين بها بهاء سلطان له.



ويتفاوض بهاء سلطان مع شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ؛ والتي بالفعل انهت كل البنود وأصبح تعاون بهاء سلطان معهم قريبا للغاية.