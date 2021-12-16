هنا الزاهد تروج لـ مسلسل “ أنا وهى ” مع أحمد حاتم

روجت الفنان هنا زاهد لـ مسلسل “ انا وهى ” ونشرت صورة لها مع الفنان احمد حاتم ، وذلك عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ انستجرام ”.

وعلقت هنا الزاهد قائلة " انا و هي .. قريبا على CBC ".

ويعتبر مسلسل "أنا وهى" هو التعاون الرابع بين الفنانة هنا الزاهد والفنان أحمد حاتم، حيث قدما فيلم “قصة حب”، وفيلم “الغسالة”، ومسلسل “حلوة الدنيا سكر”.

تفاصيل مسلسل أنا وهى

مسلسل “أنا وهي” ينضم لمجموعة المسلسلات المكونة من 15 حلقة، وتدور أحداثه فى إطار رومانسى كوميدى.

وتجسد هنا الزاهد وأحمد حاتم دوري شخصين يعانيان من مرض نفسى ويترددان على عيادة طبيب نفسى يجسده أشرف عبد الباقى، ويتعرفان على بعضهما وتبدأ قصة حب بينهما.

مسلسل "أنا وهى"، تأليف مصطفى حمدى، وإخراج سامح عبد العزيز، بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، وأشرف عبد الباقى، وميرهان حسين، وعارفة عبد الرسول، إضافة إلى ظهور أكثر من فنان كضيف شرف.