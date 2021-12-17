شرطة التموين تضبط 1375 قضية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).

أسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط 1375 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط 204 قضية مخابز ودقيق بمضبوطات بلغت (53٫640 طن – 96 بطاقة)، وضبط 48 قضية غش غذائى بمضبوطات بلغت (71٫712 طن – 316528 عبوة مختلفة – 462309 قطعة – 300 لتر).



كما تم ضبط 19 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت (28٫779 طن – 50 عبوة)، وضبط 19 قضية غش غير غذائى بمضبوطات بلغت (68,935 طن – 12157 عبوة مختلفة – 92378 قطعة – 9888 لتر )، وضبط 21 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية بمضبوطات بلغت (139200 لتر – 686,615 طن- 1166 إسطوانات).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إنفاذاً لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.