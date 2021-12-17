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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمدة عام .. بدء إغلاق طريق الصعيد الحر من المنيا وحتى الأوتوستراد

اغلاق طريق
اغلاق طريق

اغلقت الإدارة العامة للمرور طريق الصعيد الحر فى المسافة من وصلة البستان بالمنيا وحتى الأوتوستراد .

وتقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة ، وتسيير حركة المرور وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر فى المسافة من وصلة البستان بالمنيا وحتى الأوتوستراد الأمر الذى يستلزم غلق الاتجاه القادم من المنيا بإتجاه الأوتوستراد

وسيتم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى :-
• غلق الاتجاه القادم من المنيا إتجاه الأوتوستراد ، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر .
• منع مرور جميع أنواع المركبات القادمة من القاهرة باتجاه المنيا من محطة تحصيل رسوم حلوان وتحويلها باستخدام الطرق البديلة " طريق الصحراوى الشرقى القديم – طريق أسيوط الغربى".

على أن تبدأ الأعمال إعتباراً من يوم الجمعة الموافق 17/12/2021 ولمدة عام .

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

الادارة العامة للمرور إغلاق طريق الحركة المرورية الصحراوي تحويلات مرورية أعمال تطوير الأوتوستراد

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