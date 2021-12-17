التطعيم.. آداب القاهرة تكشف شروط دخول امتحانات الفصل الدراسى الاول

كشف الدكتور شريف شاهين عميد كلية الآداب جامعة القاهرة ، عن العقوبات التى تقع على الطلاب المخالفين للإجراءات الاحترازية لامتحانات الفصل الدراسى الأول ومنها التخلف عن التطعيم .

وقال الدكتور شريف شاهين خلال تصريح لصدى البلد ، التطعيم متاح للطلاب و الإداريين والأكاديميين ولا مجال للتهرب من التطعيم خوفا على النفس .

وكان قد وجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي باستمرار المتابعة اليومية لعملية تطعيم كافة عناصر المنظومة التعليمية ضد فيروس كورونا ، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وقرارات لجنة الأزمات برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، للحد من انتشار فيروس كورونا بالجامعات، مع مراجعة وتدقيق الجامعات لموقف الطلاب من التطعيم.

كما شدد على عدم السماح بدخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس إلى الحرم الجامعي ، إلا بعد تقديم شهادة تُثبت الحصول على اللقاح، وفي حالة عدم حصول الطالب على اللقاح، يُمكنه إجراء تحليل "PCR" يُقدمه أسبوعيًا.