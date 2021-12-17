عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

السبت.. احتفالية جامعة عين شمس باليوم العالمي للغة العربية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تحتفل جامعة عين شمس برئاسة ا.د. محمود المتيني رئيس الجامعة،  باليوم العالمي للغة العربية باحتفالية كبري، بحضور عدد من السادة الوزراء والسفراء والشخصيات العامة وذلك بالاشتراك مع مجمع اللغة العربية وبالتعاون مع هيئة الكتاب وهيئة قصور الثقافة، دار الأوبرا ، البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية والبيت الفني للمسرح؛ وبمشاركة نخبة متميزة من الشعراء والكتاب والفنانين؛ حيث يتم اعلان النتائج وتكريم الفائزين المشاركين في مسابقة الجامعة في مجالات شعر الفصحي - شعر العامية- كلمات الاغاني- إلقاء الشعر - القصة القصيرة - كتابة المقال - السيناريو والحوار - الرواية - التأليف المسرحي.

txt

"دعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة" مسابقة للابتكار وريادة الأعمال بزراعة عين شمس

txt

تخدم جميع الطلاب ..افتتاحات جديدة بجامعة عين شمس .. شاهد

تتضمن الاحتفالية عروضا فنية وفقرات لفريق كورال الجامعة،  موسيقي عربية، عزف، ويقدم منتخب الجامعة عرضا للفنون الشعبية وعرض للتنورة إلى جانب انشاد ديني وترانيم لفريق الجامعة.
بالإضافة إلي فقرات شعرية من إلقاء اساتذة وطلاب وموظفى الجامعة، وفقرة غنائية للمنشد الديني علي الهلباوي.

بالإضافة إلى عروض فنية  للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية (وزارة الثقافة )، مسرح العرائس (البيت الفني للمسرح، وزارة الثقافة )

كما يقام عدة معارض منها:
معرض للفنون التشكيلية لطلاب الجامعة، معرض للكتاب بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض للفنون التشكيلية لدار الأوبرا المصرية، معرض للكتاب لمجمع اللغة العربية بالإضافة إلى معرض للفنون التشكيلية لأساتذة وطلاب كلية التربية النوعية.

كما يشهد الاحتفال تكريم رئيس وأعضاء لمجمع اللغوي للغة العربية من أساتذة الجامعة، وفقرة شعرية للدكتور احمد تيمور ويصاحبه الفنان سامح الصريطى،  والشاعر جمال بخيت ويصاحبه الفنان أحمد الحجار. 
كما يقام خلال الاحتفالية 
ندوتين الأولى بعنوان "اللغة في الرواية العربية المعاصرة" تدير حلقة النقاش الإعلامية والكاتبة رولا خرسا 
ويشارك فيها: الروائي أحمد القرملاوى الحائز على جائزة كاتارا في الأدب ٢٠٢١، الكاتب الصحفي والروائي الأستاذ مصطفى عبيد، الكاتب والروائي الدكتور أسامة عبد الرؤوف الشاذلي استاذ جراحة العظام. 
والندوة الثانية بعنوان (قصيدة النثر) التي تستضيف الشاعر إبراهيم بجالاتي، ا.د. جمال نيازي.

جامعة عين شمس محمود المتيني رئيس الجامعة اليوم العالمي للغة العربية مجمع اللغة العربية البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية

ترشيحاتنا

متى يبدأ وقت غسل يوم الجمعة؟.. تعرف على آراء العلماء والقول الراجح

بسبب الغيرة.. شابة تتسبب في إفساد زفاف صديقتها

شانجي Q35 الجديدة تستعد للانطلاق بالسوق المصري .. تفاصيل

بعد هدف صلاح في شباك نيوكاسل .. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

أمريكا.. السلطات الصحية توصي بعدم استخدام لقاح جونسون آند جونسون

كانت له كصيام الدهر .. تعرف على أسرار الأيام البيض وموعدها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل مواجهة قطر.. قرار عاجل من كارلوس كيروش بشأن تشكيل منتخب مصر

كفارة العلاقات المحرمة قبل الزواج وكيفية التوبة من الزنا .. وقتان لا تقبل فيهما

درجة الحرارة 6 وأمطار بالقاهرة والمحافظات.. تحذيرات من طقس الـ 48 ساعة القادمة

«تبقى في بقك وتقسم لغيرك».. القصة الكاملة لـ حقل ظهر بعد 4 سنوات إنتاجا

مغلق لمدة عام .. تعرف على الطرق البديلة لطريق الصعيد الحر

يا ريت يكون عندنا.. تصريح مفاجئ من الصحة عن "أوميكرون"| فيديو

حالتها صعبة.. نقل الراقصة البرازيلية لورديانا للعناية المركزة

الصحة: يفضل عدم نزول كبار السن والأطفال في الطقس شديد البرودة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنى مع مواهب جديدة والتقط السيلفي مع الجمهور وعزف ورقص على طريقة مايكل جاكسون.. تفاصيل حفل تامر حسني في المنارة

حكاية السهرة.. أشهر "خطافة رجالة".. من هي أول ممثلة مسيحية دفنت في البقيع؟

مدحت صالح يشعل مسرح الماركي بكايرو فيستيفال سيتي

امرأة صفق لها الشيطان.. استدرجت طليقها وذبحته بعد ارتباطه وأخرجت لسانها لخطيبته

فيديو

تسبب أمراضا خطيرة .. هيئة الدواء تحذر من استخدام تركيبات زيادة الوزن

شيرين تتجاوز أزمة الطلاق .. حقيقة سخرية هنيدي من خسارة المنتخب المصري

بعد إقرارها رسميا.. تعرف على موعد الجرعة الثالثة من لقاح كورونا "فيديو"

ستؤثر على الاتصالات .. فاروق الباز يحذر من عاصفة شمسية ستضرب كوكب الأرض "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

هدى عامر تكتب : دبي وليلة رأس السنة 2022

د. محمد مبروك يكتب: صنع في مصر

د. علاء الشال يكتب: اعدلوا بين أولادكم في الحب والعطاء

خالد الشناوي يكتب: ليس فنا بل انحدار أخلاقي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

خرج ولم يعد!

د. ماريان جرجس

إفريقيا.. وعالم ما بعد الجائحة

علاء حيدر

مكاسب هائلة للقطاع الخاص من إيديكس 2021

إبراهيم شعبان

في وداع ميركل "سيدة أوروبا القوية"

إلهام أبو الفتح

إياك والقلب المكسور

المستشار أسـامة الصعيدي

بعد الاطلاع.. احذروا خراب العقول

كريمة أبو العينين

قادرون باقتدار

د.محمود بكري

معركة الوعي (15)

اﻟﻤﺰﻳﺪ