"دعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة" مسابقة للابتكار وريادة الأعمال بزراعة عين شمس

أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال بكلية الزراعة جامعة عبن شمس عن مسابقة الابتكار وريادة الأعمال في عامها الثانى على التوالى بعنوان "دعم الأهداف العالمية للتنمية المستدامة".

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة،



ويتم التقدم للجائزة كفريق عمل مكون من 2: 4 أفراد وسوف يتم تقديم الدعم لهذه الأفكار أو المشاريع المبتكرة من خلال ورش تدريبية لريادة الأعمال.



شروط الالتحاق بالمسابقة:

• التقدم كفريق عمل مكون من ٢: ٤ أفراد.

• التقدم بفكرة مبتكرة قابلة للانتاج.

• الالتزام بالمواعيد المعلنة لمراحل المسابقة.

• تسليم نموذج يوضح المردود الاقتصادى للمشروع الابتكارى او الفكره الابتكارية.

• تسليم نموذج يوضح المشكلة التى يحلها المشروع او الفكرة الابتكارية وتأثيرها على المجتمع والاقتصاد المصرى.

. توضيح التصور لكيفية التسويق للمشروع او الفكرة الابتكارية المتقدم بها.



يتم التقدم بالفكرة و أسماء فريق العمل من خلال الرابط الإلكتروني للمسابقة:

https://surveyheart.com/form/61b9c73687dff93394e4ed82

الجدول الزمنى للمسابقة

- الاعلان عن المسابقة ١٦ ديسمبر ٢٠٢١

- اخرموعد للتقدم بالفريق والفكرة ٣٠ يناير ٢٠٢٢

- اعلان قائمة الأفكار المقبولة لخوض المسابقة ١ فبراير ٢٠٢٢.

- إعلان النتائج وتسليم الجوائز الخميس ٢٥-٢-٢٠٢١ .



يتم منح جوائز نقدية قيمة للفائزين مع إمكانية الاشتراك فى مسابقة "عين شمس تبتكر" والتى تقام للعام الثاني على التوالي سواء الاشتراك فى مسار الأفكار أو مسار الشركات الناشئة.