ضبط شخصين بحوزتهما 4 كيلو حشيش بالغربية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

تمكنت الحملات عقب تقنين الإجراءات فى مديرية أمن الغربية، من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، وبحوزتهما “42 طربة من مخدر الحشيش وزنت 4,200 كيلو جرام- مبلغ مالى– هاتف محمول”.

وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

