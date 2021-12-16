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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قدام مرايتها.. رانيا يوسف تستعرض اناقتها في أحدث ظهور

رانيا يوسف
رانيا يوسف

تألقت الفنانة رانيا يوسف في جلسة تصوير جديدة شاركتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت رانيا يوسف بإطلالة ساحرة وناعمة امام المرآة، حيث ارتدت  فستان انيق باللون الأبيض منقط بالاسود بأكمام قصيرة وبقصة مميزة حول صدرها، وهو ما أبرز من رقتها وأنوثتها بشكل كبير.


واعتمدت رانيا يوسف علي المكياج الناعم، واللون الروز الفاتح كأحمر شفاه، مع الكحل الأسود والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، ولم تتكلف في ارتداء الإكسسوارات، حيث اكتفت بارتداء قرطين ناعمين باللون الفضي مع اسورة بسيطة باللون الذهبي .

 

وعلي جانب آخر انضمت النجمة رانيا يوسف إلى مسلسل " بطولة  ليلى علوي وباسم سمرة وغادة عادل" وذلك تمهيدًا لعرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة.


مسلسل "منورة بأهلها" تدور أحداثه في 10 حلقات، وهو من تأليف محمد أمين راضى، ويشارك فى بطولته ليلى علوى، غادة عادل، باسم سمرة، أحمد السعدنى، ناهد السباعى، سلوى خطاب، عباس أبو الحسن، ومحمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل العمل ثانى تجارب يسرى نصر الله في دراما المنصات بعدما قدم حلقة في مسلسل "نمرة 2".

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IMG_٢٠٢١١٢١٦_٢٢٢٦٤٩
IMG_٢٠٢١١٢١٦_٢٢٢٦٣٨
IMG_٢٠٢١١٢١٦_٢٢٢٦٣٨
قدام مرايتها الفنانة رانيا يوسف تستعرض اناقتها جلسة تصوير جديدة اللون الابيض

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