إصابة 40 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بالطريق البرى أسوان/ أبو سمبل

تعرض نحو 40 شخص حتى الآن لإصابات متفرقة في الجسم نتيجة وقوع حادث تصادم لأتوبيس بطريق أسوان / أبو سمبل البرى جنوب المدينة مساء الخميس، وجارى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف أسوان بلاغا بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين على طريق "أسوان - أبوسمبل" مما أسفر عن إصابة ما يقرب من 40 شخصا حصيلة أولية، وجارى حصر إجمالى المصابين، كما يتم نقل المصابين من موقع الحادث إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وآتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الحادث.

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وكان قد قام طلاب كلية الآثار بجامعة أسوان قسم الترميم بالإنتهاء من رفع كفاءة الجداريات الواقعة بمدخل مطار أسوان التى سبق ونفذها طلاب كلية التربية النوعية من رسومات طبيعية علي الجداريات وبسبب تعرضها للشمس والأتربة.

وتمكن طلاب كلية الآثار من رفع كفاءتها من جديد حتى تظهر بالمظهر الجمالى البديع والشكل الحضارى اللائق حتى تكون فى أبهى صورها لاستقبال ضيوف عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب العربي الأفريقى أسوان.

كما ضم فريق العمل عددًا من معيدى أقسام الكلية، وهم مسعود عبد الحميد المكاوي قسم الترميم وحسن شعبان حسن قسم الترميم وأحمد عز الدين محمد قسم إسلامي وطلاب الكلية.

ويأتى ذلك في إطار الدور المجتمعي لجامعة أسوان تجاه المجتمع والبيئة المحيطة تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين الجامعة ومحافظة أسوان بقيادة اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، وباشراف الدكتور أحمد فرمان أستاذ الآثار المصرية المساعد بكلية الاثار ومستشار المحافظة.

فيما قام المتهم بتعذيب زوجته بمدينة كوم أمبو شمال أسوان، مساء اليوم، الخميس، نفسه لمركز شرطة كوم أمبو، وكانت الزوجة "هـ.ع" حررت محضرا ضد زوجها "م.س" بمركز شرطة كوم أمبو فى محافظة أسوان، تتهمه بالتعذيب عقب المطالبة بمصاريف الولادة.

وكان قد تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى كوم أمبو بوصول "هـ .ع" تبلغ من العمر 27 سنة، ربة منزل، بها إصابات خطيرة، وانتقل إلى المستشفى رجال المباحث برئاسة الرائد نبيل العادلي، رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، وبعد 3 أيام قام المتهم بتسليم نفسه، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.

وكانت قد انتقلت عدسة "صدى البلد " لمنزل أسرة هند البالغة من العمر 27 سنة للتعرف على تفاصيل هذه الواقعة التي تمثلت في قيام زوج بضرب زوجته وتعذيبها عندما طالبته بمصاريف الولادة .