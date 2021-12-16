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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد أزمة تمور وحليب| عمر كمال يغني هذه الكلمات عشان خاطر الأردن

عمر كمال
عمر كمال

نشر المطرب عمر كمال ، مقظع فيديو قصير له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ظهر فيه من حفلته على القناة الأولى في الأردن المنتظر إذاعتها في ليلة رأس السنة. 

وظهر عمر كمال في الفيديو وهو يغني أغنيته الشهير بنت الجيران، واستبدل كلمة «تمور وحليب» في الأغنية بـ «رشووف وجميد» تماشيًا مع عادات الشعب الأردني، وعلق على الفيديو قائلًا: «وأشرب رشووف وجميد .. عشان الأردن .. أستنوا حلقة رأس السنة على القناة الأولى ف الأردن " رؤيا "». 

أزمة تمور وحليب 

يأتي ذلك بعد حالة كبيرة من الجدل أثيرت في اليومين الماضيين، بسبب حفل المطرب عمر كمال ، في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، بسبب أغنيته الشهيرة «بنت الجيران»، ونشبت الأزمة مع نقابة المهن الموسيقية، بعد انقضاء الحفل، الذي قام فيه المطرب باستبدال كلمة «خمور وحشيش» بكلمة «تمر وحليب».

وشارك الفنان عمر كمال، متابعيه صورة من داخل نقابة المهن الموسيقية، بعد التحقيق معه حول أزمته الأخيرة لاتهامه بالإساءة إلى مصر، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب عمر كمال: “نقابة المهن الموسيقية.. الحمد لله ربنا كريم ومش رايد أن حد يشمت فيا”.

وقال مطرب المهرجانات عمر كمال، إنه لم يقصد الإساءة إلى مصر خلال تغيير كلمات اغنية "بنت الجيران" فى مهرجان الرياض، موضحا أنه  خضع للتحقيق فى نقابة المهن الموسيقية والأزمة تم حلها.

 

رد فعل نقابة المهن الموسيقية 

أصدرت نقابة الموسيقيين قرارا بحفظ التحقيق مع المطرب عمر كمال بعد التحقيق معه منذ أيام بدعوى الاساءة إلى مصر بعد غنائه فى السعودية اغنية “بنت الجيران” ومع تغيير كلماتها.

وأصدرت النقابة بيانا صحفيا اليوم، أكدت فيه أنه تقرر حفظ التحقيق مع عمر كمال نظرا لأن ما نسب إليه غير دقيق وأن ما جاء عبر صفحة منسوبة له أمر غير حقيقى حيث تبين أنها ليست صفحته وبناء عليه تم حفظ التحقيق معه، بشرط عدم نشر اي فيديوهات أخرى على سبيل المزاح.

عمر عمر كمال المطرب عمر كمال بنت الجيران الأردن تمور وحليب

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