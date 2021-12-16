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ديني

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: المحافظة على اللغة أهم مظهر لرقي الأمم

رئيس قطاع المعاهد
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية

اجتمع اليوم الخميس الدكتور سلامة داود -رئيس قطاع المعاهد الأزهرية- برؤساء الإدارات المركزية بالمناطق، وذلك بحضور الشيخ أيمن عبد الغني رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم، والشيخ أحمد عبد العظيم محمد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، والدكتور أحمد الشرقاوي رئيس المكتب الفني لفضيلة رئيس القطاع، والشيخ أشرف سعيد مدير عام التعليم الابتدائي، وعصام القاضي مدير عام جودة التعليم، وفايز نصر الدين محمد مدير عام الكمبيوتر التعليمي، وفاطمة الأحمر مدير عام رياض الأطفال، والدكتور محمد كامل مدير عام مكتب رئيس القطاع، وأمال الفقي مدير عام التوجيه الفني، والدكتور اسماعيل الشربيني موجه اللغة الإنجليزية، وسامي فؤاد بيومي مدير إدارة قانونية بالإدارة المركزية للشئون القانونية.

 قطاع المعاهد الأزهرية

وقد تناول داود موضوعات عديدة، منها سد العجز في مواد القرآن الكريم والعلوم الشرعية، وذلك من خلال التعاون مع إدارات الوعظ بالمناطق بعد عمل عدة دورات تدريبية؛ لتأهيلهم في الجوانب التربوية.

كما تناول رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بعض المشكلات التي ظهرت في جوانب التغذية، وأكد أنه لا تهاون في المحافظة على سلامة وصحة أبنائنا الطلاب، وأن حفظ الأبدان أحد أهم المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية.

كما تناول داود مجموعة من الآليات التي سيتم تطبيقها في المناطق بخصوص التنسيق، وشدد على ضرورة اتباع التعليمات وتنفيذها بشكل دقيق.

كما تحدث رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال الاجتماع عن آليات إصلاح أحوال معاهد القراءات مبينًا أهميتها كأحد أهم أشكال التعليم النوعي في الأزهر الشريف، وأن العمل الجاد على إصلاح أحوالها ليس خيارًا؛ بل هو واجب وضرورة.

رسائل الماجستير والدكتوراه 

كما قدم الدكتور سلامة داوود، أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، تسهيلاً على الباحثينَ، مجموعة من الموضوعات فى البلاغة تستحق الدراسة.

وشملت الموضوعات التي كشف عنها الدكتور سلامة داوود، والتي يمكن دراستها في رسائل الماجستير والدكتوراه ، ما يلي:
- تحليل كلام الإمام الشافعى فى كتاب الرسالة 
- ملاءمة الكلمة القرآنية لسياقها 
- أثر الآمدى فى فكر عبد القاهر 
- البحث عن علة ما جاء على الأصل 
- جواب الاستفهام ومدى موافقته أو مخالفته للسؤال وأسرار ذلك 
- تطور دلالة الألفاظ على معانيها 
- مقاصد العلماء فى تسميات كتبهم 
- دلالة أول الآية على آخرها من حيث طريقة البناء التركيبى للآية
- الفصل والوصل فى شعر شاعر ( يختار الشاعر بعناية ) 
- عناصر التشبيه فى القرآن الكريم 
- عناصر التشبيه فى شعر شاعر ( يختار الشاعر بعناية ) 
- تكرار القصة فى القرآن الكريم 
- ترتيب المعانى وعلاقاتها فى السورة من القرآن الكريم أو القصيدة من الشعر ، قال عنه شيخنا "مفتاح مدينة من مدائن العلم".

المعاهد الأزهرية الإدارة المركزية لشؤون التعليم مواد القرآن الكريم العلوم الشرعية سد العجز حفظ الأبدان آليات إصلاح أحوال معاهد القراءات

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