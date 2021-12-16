نشرة المحافظات| سيول في البحر الأحمر وإخلاء منازل بمنطقة أبو رماد.. المتهم بتعذيب زوجته الحامل يسلم نفسه للشرطة

نشرة المحافظات :

إصابة 40 شخصا في حادث تصادم بأسوان

الإعدام لتاجر عربى جلب المخدرات لـ بورسعيد

العثور على 15 حمارا مسلوخا في مصرف بـ الغربية

استنفار بأحياء الإسكندرية للتعامل مع مياه الأمطار

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث المحافظات:

تعرض نحو 40 شخص حتى الآن لإصابات متفرقة في الجسم نتيجة وقوع حادث تصادم لأتوبيس بطريق أسوان / أبو سمبل البرى جنوب المدينة مساء الخميس، وجارى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

أعلنت مديرية الصرف بمحافظة الغربية مساء اليوم عن الدفع بمعدات وألات للتطهير المصارف من 15 حمارا مسلوخا ونافقا علي ضفاف مياه مصرف قرية محلة مرحوم بنطاق مركز طنطا.

نجحت الأجهزة التنفيذية بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية من رفع ونزح تجمعات وتراكمات مياه الأمطار المتواجدة بالطريق الصحراوي "الإسكندرية-القاهرة"، وإعادة تسير حركة المرور

قام المتهم بتعذيب زوجته بمدينة كوم أمبو شمال أسوان، مساء اليوم، الخميس، نفسه لمركز شرطة كوم أمبو، وكانت الزوجة "هـ.ع" حررت محضرا ضد زوجها "م.س" بمركز شرطة كوم أمبو فى محافظة أسوان، تتهمه بالتعذيب عقب المطالبة بمصاريف الولادة

قضى المستشار محمد عادل الفقي، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، ، وعضوية كل من: المستشار أشرف محمد الجميل، والمستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد علم الدين، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية: طارق عكاشة، غيابيًا، بالإعدام شنقًا لمواطن عربى لاتهامه بجلب جوهر مخدر الحشيش.

عبر اهالى جنوب البحر الأحمر عن سعادتهم بسبب الأمطار التى هطلت والسيول وقد حصلت صدى البلد على فديو لتلك السيول بمنطقة جبل علبه بأحد الوديان .

كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة الاسكندرية أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيئ.

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من إزالة "سنتر عبده" العقار الأشهر بشارع عرابي في شبرا الخيمة بالقليوبية بعد نزع الحكومة ملكيته لـ"توسعة الطريق".