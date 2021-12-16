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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نشرة المحافظات| سيول في البحر الأحمر وإخلاء منازل بمنطقة أبو رماد.. المتهم بتعذيب زوجته الحامل يسلم نفسه للشرطة

سيول
سيول

نشرة المحافظات :

إصابة 40 شخصا في حادث تصادم بأسوان

الإعدام لتاجر عربى جلب المخدرات لـ بورسعيد

العثور على 15 حمارا مسلوخا في مصرف بـ الغربية 

استنفار بأحياء الإسكندرية للتعامل مع مياه الأمطار

نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والموضوعات التي حدثت في المحافظات المصرية، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث المحافظات: 

 

إصابة 40 شخصا في حادث تصادم أتوبيس بالطريق البرى أسوان/ أبو سمبل

تعرض نحو 40 شخص حتى الآن لإصابات متفرقة في الجسم نتيجة وقوع حادث تصادم لأتوبيس بطريق أسوان / أبو سمبل البرى جنوب المدينة مساء الخميس، وجارى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

 

العثور على 15 حمارا مسلوخا في مصرف بـ الغربية ..صور

أعلنت مديرية الصرف بمحافظة الغربية مساء اليوم عن الدفع بمعدات وألات للتطهير المصارف من 15 حمارا مسلوخا ونافقا علي ضفاف مياه مصرف قرية محلة مرحوم بنطاق مركز طنطا.

 

إعادة الحركة المرورية بطريق الإسكندرية الصحراوي بعد رفع مياة الأمطار

نجحت الأجهزة التنفيذية بشركة الصرف الصحي في الإسكندرية من رفع ونزح تجمعات وتراكمات مياه الأمطار المتواجدة بالطريق الصحراوي "الإسكندرية-القاهرة"، وإعادة تسير حركة المرور

 

عذب زوجته الحامل 13 ساعة.. متهم أسوان يسلم نفسه للشرطة

قام المتهم بتعذيب زوجته بمدينة كوم أمبو شمال أسوان، مساء اليوم، الخميس، نفسه لمركز شرطة كوم أمبو، وكانت الزوجة "هـ.ع" حررت محضرا ضد زوجها "م.س" بمركز شرطة كوم أمبو فى محافظة أسوان، تتهمه بالتعذيب عقب المطالبة بمصاريف الولادة

 

الإعدام لتاجر عربى جلب المخدرات لـ بورسعيد

قضى  المستشار محمد عادل الفقي، رئيس محكمة جنايات بورسعيد، ، وعضوية كل من: المستشار أشرف محمد الجميل، والمستشار تامر محمد رياض، والمستشار عمر أحمد علم الدين، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية: طارق عكاشة، غيابيًا، بالإعدام شنقًا لمواطن عربى لاتهامه بجلب جوهر مخدر الحشيش.

 

تساقط سيول في البحر الأحمر وإخلاء منازل بمنطقة أبو رماد |فيديو

عبر اهالى جنوب البحر الأحمر عن سعادتهم بسبب الأمطار التى هطلت والسيول وقد حصلت صدى البلد على فديو لتلك السيول بمنطقة جبل علبه بأحد الوديان .

 

لمواجهة الطقس السيئ.. استنفار بأحياء الإسكندرية للتعامل مع مياه الأمطار

كثفت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة الاسكندرية أعمالها في الشوارع والميادين للتعامل مع موجة الطقس السيئ.

 

إزالة "سنتر عبده" أشهر عقار فى شبرا الخيمة لـ توسعة الطريق

تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من إزالة "سنتر عبده" العقار الأشهر بشارع عرابي في شبرا الخيمة بالقليوبية بعد نزع الحكومة ملكيته لـ"توسعة الطريق".

 

المحافظات حادث تصادم حمارا مسلوخا متهم أسوان التعذيب مصاريف الولادة سيول البحر الأحمر عقار

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