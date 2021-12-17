ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب اليوم الجمعة 17-12-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كالآتي:

الوحدة سعر الذهب اليوم بالجنيه المصري

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 898 إلى 901 عيار 22 823 إلى 826 عيار 21 786 إلى 788 عيار 18 674 إلى 675 عيار 14 524 إلى 525 عيار 12 449 إلى 450 الاونصة 27,937 إلى 28,008 الجنيه الذهب 6,288 إلى 6,304 الكيلو 898,286 إلى 900,571

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.