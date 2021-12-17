بعد تحذيرات الصحة.. كيف تحمي الحامل نفسها من كورونا؟

يعد تجنب الإصابة بفيروس كورونا أولوية قصوى للنساء الحوامل.

"إذا كنت حاملاً ، فعليك اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية نفسك من الإصابة بـ COVID-19.

افعل كل ما في وسعك ، بما في ذلك التباعد الجسدي ، وارتداء القناع ، وغسل اليدين والبقاء على اتصال وثيق مع مقدم الخدمة ".

وتقول إن العديد من الممارسين يقومون بتحديد مواعيد أقل تكرارًا لمساعدة المرضى الحوامل على الحد من الرحلات إلى عيادة الطبيب. يقوم أطباء التوليد الآخرون بتكثيف عمليات التطبيب عن بعد حتى يتمكنوا من متابعة مراقبة المرضى الحوامل دون زيارة شخصية. اسألي طبيبك عن هذه الخيارات.

أخيرًا ، يجب تطعيم المرأة الحامل ضد الأنفلونزا (الأنفلونزا) .

يمكن للمرأة الحامل المصابة بالأنفلونزا أن تمرض بشدة ، كما أن ارتفاع درجة الحرارة يزيد من خطر إلحاق الأذى بطفلك.

كيف يمكن للمرأة الحامل حماية نفسها من فيروس كورونا (كوفيد -19)؟



لحماية نفسك من فيروس كورونا وغيره من الأمراض إذا كنت حاملاً:

اغسل يديك جيدًا وكثيرًا ما استخدم معقم اليدين الذي يحتوي على 60٪ كحول على الأقل.

ارتدِ قناعًا ، على النحو الموصى به من قبل خبراء الصحة (على سبيل المثال ، عند الخروج في الأماكن العامة أو حول أشخاص آخرين).

يمكن لمقدم الرعاية الصحية الخاص بك تقديم النصح لك.



حاول ألا تلمس عينيك وأنفك وفمك.

ابتعد عن المرضى.

ابق على بعد 6 أقدام (مترين) على الأقل من الأشخاص الذين لا تعيش معهم

نظف وعقم الأشياء التي يلمسها الناس كثيرًا ، مثل الهواتف ومقابض الأبواب والعدادات.