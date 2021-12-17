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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بالصور.. تعرف على تفاصيل جديدة لحادث تصادم أتوبيس بطريق أسوان أبو سمبل

الصور الأولي لحادث
الصور الأولي لحادث تصادم لأتوبيس بطريق أسوان أبو سمبل

حادث مأساوى شهده طريق أسوان / أبو سمبل البرى وهو تعرض نحو 40 شخص حتى الآن لإصابات متفرقة في الجسم نتيجة وقوع حادث تصادم أتوبيس، وترددت أنباء عن مصرع 4 أشخاص آخرين حيث تم نقل المصابين لمستشفي أسوان الجامعى لتلقى العلاج اللازم، والإسعافات الأولية. 

 وكان قد تلقي مدير أمن أسوان اللواء هشام سليم إخطارا من مأمور قسم أول العقيد أحمد مصيلحي يفيد بوقوع حادث تصادم بين أتوبيسين أدى إلى انقلابها بالقرب من الكيلو ١١٠ طريق أسوان أبوسمبل، ووصل عدد الوفيات إلى ٤ أشخاص بينما عدد المصابين إلى ٤٠ مصاب وجارى حصر الأعداد ونقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.     

وانتقلت القيادات الأمنية وسيارات الحماية المدنية الى موقع الحادث، كما تم الدفع بـ ١٠ سيارات إسعاف لنقل المصابين، وجارى إتخاذ اللازم إتجاههم. 

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كلية آثار أسوان تنهى أعمال رفع كفاءة الجداريات الواقعة بمدخل المطار

وكان قد قام طلاب كلية الآثار بجامعة أسوان قسم الترميم بالإنتهاء من رفع كفاءة الجداريات الواقعة بمدخل مطار أسوان التى سبق ونفذها طلاب كلية التربية النوعية من رسومات طبيعية علي الجداريات وبسبب تعرضها للشمس والأتربة. 

 وتمكن طلاب كلية الآثار من رفع كفاءتها من جديد حتى تظهر بالمظهر الجمالى البديع والشكل الحضارى اللائق حتى تكون فى أبهى صورها لاستقبال ضيوف عاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب العربي الأفريقى أسوان. 

كما ضم فريق العمل عددًا من معيدى أقسام الكلية، وهم مسعود عبد الحميد المكاوي قسم الترميم وحسن شعبان حسن قسم الترميم وأحمد عز الدين محمد قسم إسلامي وطلاب الكلية. 

ويأتى ذلك في إطار الدور المجتمعي لجامعة أسوان تجاه المجتمع والبيئة المحيطة تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان، وفي إطار التعاون المثمر والبناء بين الجامعة ومحافظة أسوان بقيادة اللواء اشرف عطية محافظ أسوان، وباشراف الدكتور أحمد فرمان أستاذ الآثار المصرية المساعد بكلية الاثار ومستشار المحافظة.

قام المتهم بتعذيب زوجته بمدينة كوم أمبو شمال أسوان، مساء اليوم، الخميس، نفسه لمركز شرطة كوم أمبو، وكانت الزوجة "هـ.ع" حررت محضرا ضد زوجها "م.س" بمركز شرطة كوم أمبو فى محافظة أسوان، تتهمه بالتعذيب عقب المطالبة بمصاريف الولادة.

وكان قد تلقى اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو يفيد بتلقيه بلاغًا من مستشفى كوم أمبو بوصول "هـ .ع" تبلغ من العمر 27 سنة، ربة منزل، بها إصابات خطيرة، وانتقل إلى المستشفى رجال المباحث برئاسة الرائد نبيل العادلي، رئيس مباحث مركز شرطة كوم أمبو، وبعد 3 أيام قام المتهم بتسليم نفسه، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق. 

الصور الأولي لحادث تصادم لأتوبيس بطريق أسوان أبو سمبل 
الصور الأولي لحادث تصادم لأتوبيس بطريق أسوان أبو سمبل 
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