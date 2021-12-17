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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أمير كرارة ينفذ وعده ويدخل التحدي مع إيهاب توفيق

صدى البلد

حل الفنان إيهاب توفيق والفنانة ميس حمدان، ضيفين ببرنامج سهرانين تقديم أمير كرارة والمذاع عبر قناة " أون".

 

وقام الفنانون الثلاثة بغناء أغنية " يا دايب في النسيم" علي مسرح برنامج "سهرانين" بطريقة أبهرت الحاضرين بالإستديو وجعلتهم يتفاعلون مع كلمات الأغنية.


ومن جانبه قال كرارة موجها حديثه لإيهاب توفيق:" أنا بتحداك في الأغنية دي يابوب".

وفي سياق آخر، قال إيهاب توفيق: "في ألبوم بحبك يا اسمراني كان هناك ناس بتلعب كورة بطريقة كوميدية في خلفية  الكليب، وفي وقت تصوير الأغنية كان لازم نصورها في فيديو عشان تتذاع في التلفزيون ودي كانا الإمكانيات وقتها".

 

وكان إيهاب توفيق قد طرح خلال شهر نوفمير فيديو كليب"أنت اختيارى"، على يوتيوب، وهى من كلمات وألحان محمد رفاعى، توزيع عادل عايش، وتم تصوير الكليب فى الإمارات وتحديدًا مدينة دبى، حيث تعاون فيها إيهاب توفيق مع المخرج عادل سرحان.

ايهاب توفيق أمير كرارة فيديو كليب برنامج سهرانين الفنانة ميس حمدان

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