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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

غسلت أطباق ونمت على السطح.. أبرز تصريحات ظافر العابدين مع منى الشاذلي

ظافر العابدين
ظافر العابدين

تصدر الفنان ظافر العابدين، مؤشرات البحث بعد حلقته مع الإعلامية منى الشاذلي، في برنامج “معكم”على قناة CBC، نستعرض أبرزها.

 

قال التونسي ظافر العابدين، إن حلم الإخراج يراوده منذ 20 عام، لافتا إلى أنه بدأ كمساعد مخرج، وبعدها حقق حلم التمثيل ولم ينسى حلم الإخراج.

وأضاف ظافر العابدين، أن أخراج فيلم "غدوة" استغرق عاما ونصف وكان سعيدا للغاية بردود الأفعال على الفيلم بعد عرضه.

وعن الفنان الشاب الذي شاركه بطولة الفيلم، قال العابدين:" كنت حاسه أبني فعلا وكانت بيننا مصداقية كبرى خلال الفيلم".

كما أضاف ظافر العابدين خلال حواره مع برنامج "معكم منى الشاذلي"،على قناة  CBC، أنه تقدم بفيلمه "غدوة" إلى لجنة اختيار الأفلام بمهرجان قرطاج، ولكنها لم تختار الفيلم".

وأضاف ظافر العابدين قائلا:" احترام اختيارات اللجنة ولكن عند السفر إلى تونس لابد من الحصول على إجابة لماذا تم رفض فيلمه".

وأكد ظافر العابدين قائلا: "سعيد جدا بمشاركة الفيلم فى مهرجان القاهرة بتواجدي مع أخواتي وأهلي المصريين".

ظافر العابدين: أحب المصريين وغسلت أطباق ونمت في المطبخ قبل الشهرة

ظافر العابدين: زوجتى لا تحب الأضواء لكنها سرقتها منى بمهرجان القاهرة


الفيلم الروائي "غدوة" عرض لأول مرة عالميا ضمن المهرجان القاهرى، وهو من إخراج ظافر العابدين، وإنتاج تونس، ومدته 96 دقيقة.

درة بوشوشة
وكشفت درة بوشوشة لـ صدى البلد، عن كواليس عدم عرض الفيلم في مهرجان أيام قرطاج السينمائي، نافية فكرة منع عرضه في بلدها أو وقوع أي مشكلات بسبب قصته السياسية.

 

وأكدت المنتجة الشهيرة أن لجنة فرز الأفلام فضلت أعمال أخرى على حساب فيلم "غدوة"، مشيرة إلى أن رئيس المهرجان كان معجبا بالعمل وكان يرغب في عرضه بحفل الافتتاح.

كشف الفنان التونسي ظافر العابدين، عن موقف محرج وإحساس صعب تعرض له بعد سفره إلى إنجلترا.


وقال الفنان التونسي ظافر العابدين خلال حواره مع برنامج "معكم منى الشاذلي"،على قناة  CBC، “بدأت فى تونس كلاعب كرة مشهور إلى حد ما والكثير كان يعرفنى”.

 

السفر إلى إنجلترا
وأضاف ظافر العابدين: بعد ذلك سافرت إلى فرنسا وتعرضت لإصابة قوية، فرجعت إلى تونس ، معقبا:"فى فرنسا كنت بيضع فعلا".


وعن الإحساس الصعب الذى تعرض له، قال: "سافرت بعد ذلك إلى إنجلترا وعملت فى مطعم لتوفير مصاريف الإقامة والدراسة، وذات يوم جاء إلى المطعم الذي أعمل فيه شخص كان يعرفنى أثناء شهرتي كلاعب كرة قدم".

كما علق ظافر العابدين، على ظهور زوجته "جوان" خلال فاعليات مهرجان القاهرة السينمائي وقال :"جوان سرقت مني الأضواء خلال مهرجان القاهرة السينمائى، وفخور بذلك مشيراً أن زوجته تحب التركيز فى عملها ولا تحب الأضواء.

 

ظافر العابدين الفنان ظافر العابدين منى الشاذلى الإعلامية منى الشاذلي ظافر

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