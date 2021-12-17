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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: مكافحة سوسة النخيل في منطقة المغرة بالتعاون مع شركة الريف المصري

مكافحة سوسة النخيل
مكافحة سوسة النخيل في منطقة المغرة

صرح د. عز الدين جاد الله مدير المعمل المركزي للأبحاث وتطوير النخيل أنه وبالتعاون مع  شركة تنمية الريف المصري الجديد بمنطقة المغرة تم تشكيل لجنة من خبراء المعمل المركزي للنخيل بقسم افات وامراض النخيل كلا من د خالد  عبد الحميد، د. وائل كمال، د. كريم الشعراوي واتجهت لمنطقة المغرة وتم عمل يوم حقلي ثالث وذلك لاستكمال المرور على باقي مزارع النخيل فى المنطقة والتي تزرع نخيل البلح.

 

وتم فحص النخيل بالمزارع واكتشاف الإصابات بسوسة النخيل وتدريب الحاضرين من مهندسين زراعيين ومنتفعين من أصحاب المزارع على كيفية  الزراعة الصحيحة والري والتسميد المناسب وكيفية اكتشاف الإصابة بالحشرة وكيفية الوقاية والمكافحة بالطرق التقليدية والحديثة وتم عمل بيان عملي فى كل مزرعة بأحدث طرق الكشف عن الإصابة واحدث طرق المكافحة بالحقن وكذلك كيفية التعامل مع الإصابات المرضية والتخلص منها بطريقة صحيحة.

يأتي ذلك بناءا على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وتحت رعاية الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية والدكتور عادل عبد العظيم وكيل مركز البحوث الزراعية للأرشاد والتدريب . 

تنمية الريف المصرى تنمية الريف الريف النخيل تطوير النخيل المركزي للأبحاث الريف المصري منطقة المغرة سوسة النخيل

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