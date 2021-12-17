جامعة سوهاج: 1400 جنيه لكل طالب يمحو أمية 4 أشخاص |فيديو

قال عبدالخالق الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، إنه تم إلزام كل دارس في الكليات النظرية قبل التخرج من الجامعة عليه محو أمية 4 أشخاص على الأقل كحد أدنى ليحصل على شهادة تخرجه ، فضلا على أن يحصل الطالب على 250 جنيه كنوع من التحفيز من هيئة تعليم الكبار على كل شخص يمحي أميته .



حيث يحصل الطالب على 100 جنيه من الجامعة أيضًا ، أي أن الطالب يحصل على 1400 جنيه عند محو أمية 4 أشخاص.



ولفت إلى أنهم أعدوا قاعدة معلومات عن الأميين في كل قرية، مع تحديد الطلاب في كل قرية حتى يتولوا مهمة محو أمية أهالي قرية، منوها بأنه إذا تمكنت الطالبة من محو أمية 10 أشخاص تسقط عنها سنة الخدمة العامة، أما إذا تمكن الطالب من محو أمية أكثر من 10 أشخاص يتم سداد نصف مصروفات العام الدراسي عنه.



وكشف أن هناك طالب تمكن من محو أمية 27 دارسا و طالب آخر تمكن من محو أمية 22 آخرين .



وأكمل أنه تم تدشين مبادرة يوم 19 من نوفمبر الماضي تحت رعاية معالي الوزير خالد عبد الغفار وكانت بحضور محافظ سوهاج ، حيث تم توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة لتحفيز أبنائنا على هذا الأمر ونتيجة ذلك كان ترتيب جامعة سوهاج في شهر 7 الماضي ال13 على مستوى الجامعات المصرية وبحلول شهر أكتوبر وصلنا إلى المركز الثالث .

