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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة...

القومي للحوكمة يعقد البرنامج التدريبي "بناء قدرات الكوادر الوطنية في مكافحة الفساد" بالبرتغال

القومي للحوكمة يعقد
القومي للحوكمة يعقد برنامج تدريبي لمكافحة الفساد

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة البرنامج التدريبي "بناء قدرات الكوادر الوطنية في مجال التحول الرقمي ومكافحة الفساد" بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة في مدينة غيماريتش بدولة البرتغال.


وأوضحت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة أن البرنامج التدريبي يأتي في ضوء التعاون بين المعهد والجامعات والمعاهد الدولية المختلفة في مجالات التدريب وتنمية القدرات ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات، وفي إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وجامعة الأمم المتحدة الممثلة في وحدة التشغيل التابعة لجامعة الأمم المتحدة بشأن سياسات الحوكمة الالكترونية، وما يسعي له هذا التعاون من تنمية وبناء القدرات البشرية للجهاز الاداري للدولة في مجالات الحوكمة المؤسسية والحوكمة الرقمية والتحول الرقمي. 

القومي للحوكمة يعقد برنامج تدريبي لمكافحة الفساد


وأشارت شريف إلى مشاركة عدد 17 من موظفي الإدارة العليا من عدة جهات متضمنة هيئات قضائية في البرنامج التدريبي، موضحة أن البرنامج صمم خصيصًا للجهاز الإداري بالدولة حيث يركز على بعد النقاط الأساسية من ضمنها  المزايا والمخاطر المرتبطة بالتحول الرقمي، وضرورة وجود سياسات شاملة لمحاربة الفساد وتحديد المبادئ العامة للتحول الرقمي والتحقيق الجنائي.


وخلال فعاليات افتتاح البرنامج التدريبي في يومه الأول قام نبيل فؤاد مديرعام إدارة تطوير الأعمال والموارد البشرية بالمعهد نيابة عن الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد بتسليم درع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة للجامعة  تقديرًا لجهود الجامعة المبذولة لتنفيذ أنشطة مذكرة التفاهم الموقعة بين كل من المعهد والجامعة، وتسلمت الدرع الدكتورة / ديلفينا سواريز رئيسة وحدة الحوكمة الرقمية بالجامعة  كما قام المستشار / مصطفي احمد كمال- المستشار القانوني للمدير التنفيذي للمعهد بتسليم درع اخر  اليزابيت سمويز- مدير الشئون الادارية بالجامعة وذلك تقديرا للجهود المبذولة في تنفيذ 6 دورات تدريبية منذ أغسطس وحتي ديسمبر 2021.

القومي للحوكمة يعقد برنامج تدريبي لمكافحة الفساد


واختتم البرنامج التدريبي بزيارات ميدانية إلي معهد العلوم الاجتماعية التابع لجامعة لشبونة كما حضر المتدربين جلسة احتفالية باليوم العالمي لمكافحة الفساد، كما قاموا بزيارة محكمة لشبونة للمحاسبة ومجلس منع الفساد (CPC) وهي الهيئة العليا المنوطة بمراقبة شرعية النفقات العامة وتقييم الحسابات التي يقدمها القانون إليها، وهي تعتبر كيان إداري مستقل تعمل مع ديوان المحاسبة وتنفذ أنشطة في نطاق مكافحة الفساد.

القومي للحوكمة البرتغال خطة مكافحة الفساد الأمم المتحدة التنمية المستدامة

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