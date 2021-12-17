أطلقوا عليه النيران.. مقتل زعيم عصابة أثناء محاولة سرقة بالمنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، بالعثور على جثة "أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"، داخل مسكنه وبها إصابة بعيار نارى ، وما قررته زوجة المتوفى بعثورها على جثة زوجها بجوار حظيرة الماشية خاصته بدائرة المركز فقامت بمساعدة شقيق المتوفى "له معلومات جنائية" بنقل الجثة لمسكنهما وتغيير ملابسه .

وبالإنتقال لمكان العثور على الجثة عُثر على أحد قوارب الصيد بالمجرى المائى، المجاور لمكان العثور (ملك أحد أقارب المجنى عليه) يقوم المجنى عليه بإستخدامه وبه آثار دماء وطلق نارى كما عُثر على مقذوف لعيار نارى.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية أسفرت جهوده عن قيام المجنى عليه بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع السرقة بالإشتراك مع (شقيقه سالف الذكر - شقيق زوجته - نجل شقيقته "جميعهم لهم معلومات جنائية" ) وأنه حال قيام المجنى عليه بالإشتراك مع باقى عناصر التشكيل بإرتكاب واقعة سرقة من إحدى القرى المواجهة للقرية محل إقامة المجنى عليه مستخدمين قارب الصيد المعثور عليه ، حدث تبادل إطلاق أعيرة نارية مع شخصان آخرن (لأحدهما معلومات جنائية) "شاهداهما حال ارتكابهم واقعة السرقة "مما أسفر عن إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام أمكن إستهداف وضبط كافة عناصر التشكيل وكذا المتهمان الآخران وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة (بندقية آلية، بندقية خرطوش ، فرد محلى ، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، قارب صيد مزود بموتور).

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.