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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط موظفين اختلسا أموال إحدى الشركات بسوهاج

أرشيفية
أرشيفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، من (محام لإحدى الجمعيات لتنمية خدمات المشروعات متناهية الصغر التابعة لإحدى الشركات المساهمة وأموالها أموال عامة بسوهاج) بقيام (إثنين من موظفي الجمعية) باختلاس مبالغ مالية من الشركة محل عملهما بدون وجه حق. 

 

وبإجراء التحريات، تبين صحة الواقعة وقيام (إحدى السيدات - أحد الأشخاص – موظفان بالجمعية المشار إليها) باستغلال موقعهما الوظيفي والاستيلاء على مبالغ مالية (قيمة تحصيل أقساط القروض من المقترضين لمدة عام من "39" مقترض) من عهدتهما واختلاسها لنفسهما وعدم توريدها لخزينة محل عملها مما أضر بالمال العام.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.

 

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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