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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط 1200 كيلو أسماك ولحوم غير صالحة للاستهلاك بالمنوفية

صدى البلد

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية و التفتيشية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية وثلاجات اللحوم للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين حفاظا علي صحة وسلامة المواطنين .

أفادت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بأنه تم ضبط ( 1200 ) كجم سمك مملح  غير صالح للإستهلاك الآدمى داخل سيارة نقل بالمدينة، وتم تحرير محضر جنح تلا بالواقعة فيما تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ كافة  الإجراءات القانونية ضد المخالفين ، جاء ذلك بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بالمدينة.

وفى ذات السياق وإستمراراً لشن الحملات التفتيشية المفاجئة ، قام رئيس حى غرب شبين الكوم وبالتنسيق مع الطب البيطري والصحة بالمرور على محلات اللحوم والأسماك  للوقوف علي مدى صلاحية المنتجات والسلع المعروضة ، أسفرت الحملة عن ضبط ( ٨٠ ) كيلو جرام لحوم وأسماك مملحة غير صالحة للاستخدام الآدمي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإعدام المضبوطات. 

وفى ذات السياق ، وتنفيذاً لتوجيهات محافظ المنوفية بتكثيف الحملات لرفع كافة الإشغالات والتعديات التي تعوق حركة المواطنين وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين، شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف حملة من تراخيص المحلات والإشغالات وبالتنسيق مع شرطة المرافق للمرور على المحلات للتأكد من صلاحية التراخيص ورفع الإشغالات ، أسفرت عن تحرير 10 محاضر إشغال و15 حالة إزالة فورية.

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة بالتعاون من الجهات المعنية لمواجهة مروجي اللحوم الفاسدة ومنتهية الصلاحية للحد من انتشار السلع المغشوشة حفاظاً على حقوق وصحة المواطنين.

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