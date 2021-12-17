بحجم تعاملات10 ملايين جنيه.. ضبط شخص اشترك مع اخر بالخارج في تجارة العملة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عامل "متواجد بإحدى الدول للعمل بها" – أحد الأشخاص – مقيمان بمحافظة أسيوط) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية .

وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين على دفع قيمة البضائع من الدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية ، مقابل إيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثاني بالعملة المصرية "وهو ما يعرف بنظام المقاصة" ، ليقوم الأخير بتسليمها نقداً لذوى العاملين بالخارج داخل البلاد أو إرسالها من خلال حوالات بريدية.. مقابل عمولة مالية خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .. فضـــلاً عن من فـارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الثانى وأمكن ضبطه ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال (4) سنوات طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (10 مليون جنيه) .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.