قضية "الأميرة مريم"| غضب عراقي للمطالبة بحقها.. "أحرقت بـ ماء النار"

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق من جديد بقضية الطالبة العراقية، مريم الركابي، والمعروفة بـ «الأميرة مريم» بعد تعرض وجهها للتشويه بماء النار منذ 7 أشهر.

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وقال والد الطالبة العراقية التي تدرس الفنون الجميلة في تصريحات تليفزيونية لقنوات عراقية، إن ابنته تعيش حياة مأساوية حيث مضت 7 أشهر عن الحادثة ولا زالت آثار الحروق التي شوهت جسدها باقية.



وأضافت والدة الطالبة العراقية، مريم باكياً: «كاميرات المراقبة قامت بتصوير المجرم هو ملثم ويسير في الشارع ومعه جنطة وعصا ولا أحد قام بالقبض عليه حتى الآن، منوهةً:عند الذهاب إلى المحكمة لم نحصل على حق مريم بل قام القاضي بالتعاطف مع المجرم».



أكد مجلس القضاء الأعلى في العراق استمرار التحقيق في قضية الطالبة مريم التي تعرضت لحادث حرق بماء النار، لافتاً إلى أن قاضى التحقيق المختص بالتحقيق في قضية الطالبة مريم التي تعرضت لحادث حرق بماء النار أوضح استمرار الإجراءات التحقيقية ضد المتهمين في الجريمة.



ولمزيد من التفاصيل حول غضب عراقي للمطالبة بحقها.. "أحرقت بـ ماء النار" شاهد الفيديو التالى..