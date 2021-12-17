10 ملايين ريال.. تفاصيل تعاقد الاتحاد السعودي مع عبدالرزاق حمدالله

كشف تقرير صحفي، عن راتب النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله مع نادي الاتحاد السعودي.

كان نادي الاتحاد السعودي أعلن أمس، الخميس تعاقده مع عبدالرزاق حمدالله، لمدة موسم ونصف في صفقة انتقال حر، دون الكشف عن التفاصيل المالية للصفقة.

وذكرت صحيفة الاقتصادية السعودية، أن عبدالرزاق حمدالله سيحصل على 10 ملايين ريال قيمة تعاقده مع الاتحاد.

أول تعليق من حمدالله بعد انضمامه إلى الاتحاد:

قال عبدالرزاق حمدالله، عبر مقطع فيديو على حساب اتحاد جدة بموقع تويتر: "سعيد جدًا بالانضمام إلى اتحاد جدة العريق وجماهيره الرائعة".

وأضاف: "أتطلع لمواصة أمجاد اللاعبين المغاربة مع اتحاد جدة.. شكرًا".

سبب رحيل رحيل حمدالله عن النصر:

يذكر أن نادي النصر، أعلن الشهر الماضي، رحيل عبدالرزاق حمد الله، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات والأرقام القياسية للجلاد المغربي مع العالمي.

وأعلن نادي النصر السعودي في بيان رسمي نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : “ أنهت إدارة نادي النصر العلاقة التعاقدية مع اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم” .

وأكمل : “ ويحتفظ نادي النصر بجميع الحقوق المالية والقانونية المترتبة على ذلك أمام الجهات القضائية المختصة ”