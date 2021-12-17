بعد شكره لمصر ممثل السعودية يطلق شبكة لمكافحة الفساد

قدم ممثل المملكة العربية السعودية، بالشكر للقيادة السياسية في السعودية على إطلاق شبكة معنية بمكافحة الفساد، مضيفا أن من هذه الشبكة لها أدوار هامة من ضمنها تبادل المعلومات ذات الصلة بالتحريات دون طلب مسبق في مكافحة الفساد.

وتابع ممثل المملكة العربية السعودية، خلال ختام فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر لدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، انه من ضمن هذه الأمور ، دعم أهداف وغيات الشبكة وتقدم موارد مالية لدعم الشبكة.

واختتم ممثل المملكة العربية السعودية، قائلا :"اشكر مصر على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم والذى نتج عنه قرار مهم جدا في مكافحة الفساد".

