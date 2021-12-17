المصريون يستحوذون على 72.6% من تعاملات البورصة الأسبوع الماضي

استحوذت الأسهم على 69.4 % من إجمالى قيمة التداول في البورصة المصرية داخل المقصورة خلال الأسبوع الماضي في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 30.60 % خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين في البورصة المصرية نسبة 72.6% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 14.6% والعرب على 12.8% بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب في البورصة المصرية صافي بيع بقيمة 312.4 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 212.8 مليون جنيه، بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن تعاملات المصريين في البورصة المصرية مثلت 81.9%من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 10.8% وسجل العرب 7.3% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 6303 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 2197 مليون جنيه، على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ارتفاع أداء 13 قطاعا بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع

ارتفع أداء 13 قطاعا بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع هي: اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات تلاه رعاية صحية وأدوية تلاه سياحة وترفيه تلاه خدمات ومنتجات صناعية وسيارات تلاه بنوك ثم مواد بناء تلاه مقاولات وإنشاءات هندسية ثم ورق ومواد تعبئة وتغليف ثم خدمات مالية غير مصرفية تلاه خدمات تعليمية.

تراجع أداء 4 قطاعات بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع

تراجع أداء 4 قطاعات بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع ، هي: عقارات ثم موارد أساسية ثم طاقة وخدمات مساندة تلاه منسوجات وسلع معمرة.