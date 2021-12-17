في ثاني أيام مؤتمر علاج الأورام بجامعه المنوفية .. 6 جلسات و23 محاضرة

ناقش المؤتمر الدولي الرابع لعلاج الأورام بكليه طب جامعة المنوفيه في يومه الثاني 23 محاضرة علميه متنوعه في علاج الأورام من خلال 6 جلسات علمية ، وأشار الدكتور محمد أبوالفتوح أستاذ علاج الأورام والطب النووي ورئيس قسم الأورام ورئيس المؤتمر أن المؤتمر ناقش من خلال الجلسات اليوم اورام الدم والغدد اللمفاويه حيث تناولت الجلسات الجديد في علاج الميلوما المتعدده وعلاج أورام الغدد الليمفاويه الهودجكن وغير الهودجكن.

أضاف أن جلسة أورام النساء ناقشت الجديد في علاج أورام عنق الرحم المرتجع و أورام الرحم عامة، والجديد في علاج أورام المبيض إلى جانب الجديد في علاج أورام الثدي في المرحله الرابعه ،والاجتماع متعدد التخصصات في علاج أورام الكبد ويشمل عده تخصصات علاج أورام و جراحه الكبد والاشعه التداخليه ودورها في العلاج والعلاج الإشعاعي، وتناولت الجلسه دور كل تخصص تفعيل العمل الجماعي بين التخصصات الطبيه المختلفه لتحقيق افضل نتائج علاج أورام الكبد.

أشار الدكتور أحمد جمال أستاذ جراحة المسالك بكلية طب المنوفية وعميد الكلية الأسبق أن الجلسة ناقشت الجديد في علاج أورام الجهاز البولي و الجديد في علاج أورام البروستاتا والمثانه البوليه و أورام الكلى ومستقبل علاج أورام الجهاز البولي عند الرجال والأدوية الحديثة في العالم لعلاج الأورام المتقدمة ونتائج هذه الأدوية، كما تناولت المحاضرات العلاج المناعي في اورام المثانة.

أشارت الدكتوره هاجر عبد المجيد أستاذ علاج الأورام بكليه الطب جامعه المنوفيه أنه تم خلال جلسات المؤتمر عقد جلسه علميه برئاسه الدكتور حمدي عبد العظيم مع نخبة من أساتذة الجراحة والاشعة و علم الباثولوجي لمناقشه أفضل الطرق لعلاج مرض أورام الثدي وذلك ضمن العمل بنظام الفريق المتعدد التخصصات وفقا للتوجه الجديد ضمن المبادره الرئاسية لعلاج أورام الثدي للسيدات لتقديم افضل نتائج ممكنه واوضحت انه تم مناقشه العديد من احدث العقارات في علاج الأورام والتي يتم توفيرها حاليا ضمن المبادره الرئاسيه او التامين الصحي و نفقه الدولة.

يعقد المؤتمر تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة ، والدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث والدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون لتعليم و الطلاب ، والدكتور محمود قورة عميد كلية الطب ،ياتي المؤتمر( تحت عنوان الرابط بين التعليم والتدريب والمستجدات والآفاق المستقبليه في علاج الاورام ،و سكرتير المؤتمر الدكتور نبيل احمد مبارك والدكتوره ايمان عبد الرازق استاذ علاج الاورام والطب النووي بكليه الطب جامعة المنوفية.