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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حتة من أوروبا..

ممشى أهل مصر في بنها.. فرص عمل للشباب واستراحات للزوار.. شاهد

ممشي اهل مصر
ممشي اهل مصر

يعد مشروع ممشى أهل مصر بمدينة بنها بمحافظة القليوبية من مشروعات التطوير التى بدأت المحافظة فى تنفيذها خلال السنوات الماضية ، حيث يبدأ مشروع الممشى من منطقة الاشارة وكوبرى كفر الجزار مرورا بطريق الكورنيش والنوادى ليكون بطول 1800 متر.

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ويهدف مشروع ممشى أهل مصر الذى يضم مشروعات للشباب واستراحات للزوار ليكون متنفسا آخر بمنطقة الكورنيش لأبناء مدينة بنها والمترددين عليها ، حيث تم تدشين المشروع في عهد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية الأسبق ، بالتنسيق مع جهاز القاهرة الفاطمية ورئيس مدينة بنها ومدير مركز معلومات الشبكات الأرضية والشركة المنفذة ، واستكمل المشروع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية السابق، لينتهى من مرحلتيه الأولى والثانية لتبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة للمشروع فى عهد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية الحالى.


من ناحية أخرى، أكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، أن المحافظة تستعد لطرح ممشي نهر النيل على الكورنيش أمام الشباب لعمل مشروعات عربات الطعام وعربات المشروبات.
وأشار محافظ القليوبية إلى أن ممشى النيل ببنها هو ملك لجميع المواطنين ومفتوح أمامهم ليكون متنفسا لجميع المترددين على مدينة بنها من المحافظة وخارجها ، موجها بمتابعة أعمال النظافة المستمرة وعمل الصيانة الدورية له مناشدا المواطنين بالحفاظ عليه وعدم إلقاء القمامة على الأرض.
وأضاف الهجان أن المحافظة تسعى دائما لخلق بيئة حضارية ومتنفس للمواطنين ويجب على المترددين عليه الحفاظ عليه ليبقي في أبهى صورة ووجهة لعاصمة المحافظة، مشيرا إلى أنه سيتم فرض غرامات على أي مواطن يلقي القمامة خارج الصناديق المخصصة او يتسبب في إتلاف أي مشتملات بالممشى.
من ناحية اخرى أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها وذلك لدفع الأعمال بها، ومتابعة رفع الإشغالات وانتظام العمل بمنظومة النظافة
واستهل المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير حديقة اللوكس بمدينة بنها خلف قصر الثقافة، والجاري تطويرها ضمن أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها لتكون متنفسا للمواطنين، وتماشيا مع أعمال التطوير التي تمت بالمدينة ، حيث وجه المحافظ بأن يتم التطوير وفقا للتصميم الهندسي المعتمد ليشمل إقامة مسطحات خضراء وأماكن لجلوس العائلات وإنشاء برجولات وإنارة الحديقة و الأماكن المحيطة بالكامل وفتح الشوارع الجانبية المطلة علي الحديقة لتسهيل خروج ودخول المواطنين.
كما تفقد أعمال رصف وتوسعة الطريق أمام المدرسة اليابانية بمركز ومدينة بنها بتكلفة 2 مليون جنيه بطول 600 متر ، حيث وجه المحافظ بزيادة عدد المعدات وسرعة الانتهاء بنهاية الشهر الجاري.

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بنها مدينة بنها القليوبية محافظة القليوبية ممشي النيل

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