عندها ظروف خاصة.. صابر الرباعي يعلق على طلاق شيرين عبد الوهاب

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علق الفنان التونسي صابر الرباعي لأول مرة، على أزمة شيرين عبد الوهاب وانفصالها من حسام حبيب، بعدما ظهرت حليقة الرأس في حفلها الأخير بالإمارات.

وقال صابر الرباعي خلال لقائه مع برنامج Top Trending: "القضايا اللي زي دي بتكون حاجة خاصة، ومحبش أدخل في مواضيع بالنسبة ليا هي مواضيع تتعداني".

وتابع صابر: "شيرين بشوفها كفنانة وكإنسانة وصديقة، والأمور الخاصة اللي بتمر بيها ممكن أي إنسان يمر بيها، بالنهاية هي إنسانة تحس وعندها ظروفها الخاصة وحياتها الشخصية".

واختتم صابر الرباعي: "بنحب شيرين ترجع لنشاطها كما كانت ونجاحاتها وأغانيها الجميلة جدًّا وإحساسها لأننا محتاجين نسمعها دائمًا".

صابر الرباعي يحيي حفلا ضخما في العاصمة الإدارية

أحيا النجم العربي التونسي صابر الرباعي، واحدة من أضخم السهرات التي أقيمت لأحد المشاريع بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور كامل العدد وذلك داخل أحد الفنادق بالتجمع.

حضر الفنان الكبير صابر الرباعي ثم صعد على المسرح بجوار فرقته الموسيقية ومفتتحا وصلته بأغنية "ببساطة" وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب بعدها حرص على تحية الحضور ومحمد بن يوسف السفير التونسي بالقاهرة وزوجته اللذين تواجدا بصحبة عدد من مشاهير الجالية التونسية في مصر .

وأعرب الرباعي عن سعادته بوجوده في مختلف المناسبات المصرية التي تجمعه بجمهور "أم الدنيا".. ثم أشعل الحفل بوصلة طربية من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "يا عسل"، "مثلت الحب"، " عالطاير" ،"عمري الجديد" ، "أتحدى العالم"، "ماتخافش مني"، "على نار"، "الله يحميك" ، "عزة نفسي"، "ضاقت بيك"، "خلص تارك"، "عز الحبايب"، "يللي بجمالك"، "جرحي ماشفي" .. بالإضافة إلى ميدلي للفنانة الراحلة ذكرى، على اللي جرى، ومن التراث التونسي، سيدي منصور.

وتخلل الحفل قيام الرباعي بتوجيه تحية خاصة لصناع أغنية "ورحمة قلبي" التي أطلقها منذ ٤ أيام وحققت ردود أفعال إيجابية علي مواقع التواصل الإجتماعي وهي للشاعر وليد الغزالي ولحن مدين وطالبهما بالصعود علي خشبة المسرح بصحبة المطرب أحمد جمال - حيث كانوا ضمن الحضور- للمشاركة في تقطيع الـ " تورتة" احتفالا بالأغنية.

وطرح الفنان صابر الرباعي أغنيته الجديدة التي تحمل اسم ورحمة قلبي عبر حسابه الرسمي بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهي من كلمات وألحان مدين.