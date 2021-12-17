محمد موسى ينفعل على الهواء بسبب مؤدي المهرجانات: "جايبين الجرأة دي منين"

علق الإعلامي محمد موسى، على نشوب مشاجرة بين الجمهور المتواجد في حفل مؤدي المهرجانات عصام صاصا الذي أقيم أمس الخميس في معهد العلوم والتكنولوجيا بالمحلة، حتي وصل الأمر للتشابك بالأيدي بين بعض الجماهير.

وقال محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم: "مش عارف جايبين الجرأة دي منين وإزاي يتجرأوا يعلنوا عن حفلات وحمو الطيخا ده أساساً معندوش تصريح ولا هو عضو نقابة إزاي يعلن عن حفلات وإزاي المتعهدين بينظموا له حفلات وبيخالفوا قرارات النقابة.. المهم أنا عرفت أن فور علم لجنة العمل بنقابة الموسيقيين تم إلغاء الحفل لهم".

وتابع: "الجهد اللي بيعمله القائمين على النقابة لمواجهة هذه المخالفات ضروري كلنا ندعمه ونثمنه لأن لولا صحوة النقابة ضد هؤلاء لانهارت القيم".