صانع فخار لـ السيسي: مصنعي ضيق.. والرئيس: هنعملك اللي عايزه

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تفقده ورش الفخار بمصر القديمة، وبعد الإستماع إلى طلباتهم: “احنا هنعملكم مدرسة فى المبني الإدارى".

وتساءل الرئيس السيسي، عن أرباح إنتاج المنتجات الفخارية، مجيبا عليه صانع الفخار: “لو فيه إنتاج وبيع وشراء هيعمل فلوس حلوة، ممكن 500 جنيه فى اليوم، ولو عامل ماهر ياخد 150 جنيه، فى حالة كان مبتدئ ياخد 70 جنيه”.

من جانبه قال صانع فخار، موجها حديثه للرئيس السيسي، إنه فى مصنعه قام بالتصدير للكثير من الدول العربية، وطلب من الرئيس زيارته، ليرد عليه: “هجيلك، وإيه المشكلة اللي عندك”.

ورد عليه العامل: “مشكلتي اني مش عارف أشتغل لأني اما بيجيلي أوردر مبعرفش أعمله كان مصنعي أربع أدوار وإمكانياتي قليلة، والمصنع ضيق”، ليرد عليه الرئيس السيسي: “هنشوف دي حاضر وأنا تحت أمرك ومتشلش هم واللي أنت عايزه هنعملهولك".