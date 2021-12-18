من الموبايل للتلفزيون..اليوتيوبر محمود السيسي يشارك في عمل فني جديد مع أحمد حاتم

يشهد اليوتيوبر المصري محمود السيسي موجة من الإعجاب من متابعية على مواقع التواصل الإجتماعي نظرا للمحتوى الفكاهي الذي يداوم على تقديمه على صفحته الخاصة والتي تحصد الاف المشاركات.



ويشارك اليوتيوبر محمود السيسي في مسلسل "أنا وهي" مع أحمد حاتم وهنا الزاهد وأشرف عبد الباقي

ويبدأ قريبا عرض المسلسل "أنا وهي" على قناة cbc، ويجسد محمود السيسي شخصية شاب يدعى "رمزي" مريض نفسي يعالج في مشفى يديره أشرف عبد الباقي



وكان قد نشر أحمد حاتم صورة على حسابه على إنستجرام تجمعه بهنا وعبد الباقى وعلق: "أنا وهى والأستاذ أشرف عبد الباقى.. قريبا على cbc".

يذكر أن الفنان احمد حاتم انتهى من تصوير المشاهد الأخيرة من مسلسل "أنا وهى "، وينتمى المسلسل لنوعية الدراما المكونة من 15 حلقة، ويعرض في موسم الشتاء الجاري، بعد الانتهاء من تصوير أحداث المسلسل كاملة.

وتظهر الفنانة هنا الزاهد فى أحداث "أنا وهى" فى دور فتاة من أصل شعبى تدعى "هند" تهوى التمثيل ولديها أخ أصغر منها وخلال الأحداث يقوم أخوها بسرقتها.

مسلسل "أنا وهي" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة أحمد حاتم، أشرف عبد الباقى، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوى، سلوى محمد على، ندا عادل، محمد الصاوى، وعدد من ضيوف الشرف.