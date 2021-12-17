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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عامل لـ الرئيس السيسي : أولادي الـ 16 يعملون في ورش الفخار

الرئيس يتفقد مشروعات
الرئيس يتفقد مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

توقف  الرئيس عبد الفتاح  السيسي خلال جولته، اليوم الجمعة، لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

 

وقام أحد المسئولين بتطوير منطقة ورش الفخار بمصر القديمة بشرح أعمال التطوير بالمنطقة أمام الرئيس السيسي.

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وقال أحد العاملين إنه يعمل مع أولاده الـ 16 في ورش الفخار، وطلب من الرئيس الاهتمام من الأفران خصوصا أنه يقوم بتصنيع مواد للفيلات والقرى السياحية. وعندما سأله الرئيس عما يريده، فأجاب "رضاك علينا"، فقال الرئيس "ورضاكم عليا برضه". 

 

وناشد أحد العاملين في صناعة الفخار  الرئيس السيسي، بمراعاة ظروفه المادية، قائلا:" مش قادر ادفع فواتير الكهرباء والمياه وعاوزك تساعدني ياريس، وبالفعل استجاب له  الرئيس السيسي، قائلا:"كل اللي أنت عاوزه".

 

مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

 

وقام الرئيس عبدالفتاح السيسي ، بعد ظهر اليوم بجولة تفقدية لعدد من مشروعات تطوير القاهرة الكبرى، وما تتضمنه من طرق ومحاور وكباري، وكذا مشروع تطوير القاهرة التاريخية ومتابعة تنفيذ مخطط إعادتها إلي رونقها الحضاري لما تحتويه من إرث تاريخي عريق، ومن ثم تحويلها إلي مقصد سياحي متطور يتسم بطابع حضاري معماري حديث ومتكامل الخدمات.

 

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس السيسي، شملت تطوير منطقتي مصر القديمة وسور مجرى العيون الذي يمتد من منطقة فم الخليج إلي قلعة صلاح الدين لمدها بالماء، وتوقف الرئيس  السيسي لتبادل التحية مع المواطنين والعاملين في ورش الفخار بمصر القديمة، حيث استمع إلي طلباتهم واحتياجاتهم.

 

كما تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوي الذي يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادي مرورا بكوبري أعلي الطريق الدائري وكوبري أعلي محور الشهيد وصولا لشرق القاهرة ومناطق القاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمي.

السيسي بمصر القديمة ورش الفخار مشروعات تطوير القاهرة الكبرى

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