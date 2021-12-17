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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

بعد طلاق شيرين وحلق شعرها.. منشور مؤثر من والد حسام حبيب

شيرين - حسام حبيب
شيرين - حسام حبيب ووالده

كتب حسين حبيب- والد الفنان حسام حبيب- منشورًا، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، احتوى على كلمات مؤثرة، بعد طلاق ابنه من الفنانة شيرين عبد الوهاب

وكتب والد حسام حبيب في منشوره: «الحمد لله الذي ابتلاني في دنياي ولم يبتليني في ديني، فصبرت فأجرني، واحتسبت فأجزل لي العطاء، فرضيت فارتقي بي، فالحمد لك حتي يبلغ الحمد منتهاه، والشكر لك حتي يبلغ رضاك». 
 

طلاق شيرين وحسام حبيب 

أصدرت شيرين عبد الوهاب، بياناً رسمياً تؤكد وقوع الطلاق لحسم الجدل جاء به التالي: "النجمة شيرين عبد الوهاب تحسم الجدل حول انفصالها من حسام حبيب.. وتؤكد وقوع الطلاق رسميا.

 فى ضوء ما تداولته المواقع المصرية والعربية، من أخبار تضمنت انفصال النجمة شيرين عبد الوهاب عن زوجها حسام حبيب، أعلنت النجمة شيرين عبد الوهاب، أن الانفصال وقع بالفعل، موضحة أن أسباب الانفصال تخصها وحدها ولا داعى للخوض فى تفاصيل حياتها الشخصية.

وتهيب النجمة شيرين عبد الوهاب، بالصحافة وجميع وسائل الإعلام بإحترام حياتها الشخصية، وتحرى الدقة فيما ينشر، وعدم نشر أى أخبار أو مزايدات الغرض منها النيل من شخصها، مؤكدة أن الانفصال حدث فى هدوء تام، ولا توجد خلافات بينها وبين طليقها حسام حبيب على الاطلاق، وكل ما ورد من أخبار فى هذا الشأن لا أساس له من الصحة ويأتى فى إطار قلب الحقائق، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام لحسام حبيب.

 وتوضح شيرين عبد الوهاب ، أن هذا البيان يأتى لحسم الجدل الدائر فى هذا الموضوع، ويأتى أيضا فى إطار إحترامها لجمهورها الذى يساندها دائما فى كل المواقف الصعبة التى تمر بها، وأصحاب الأقلام الشريفة الذين يساندون نجاحها دائما.

 وتؤكد شيرين عبد الوهاب ، أنها قررت فتح صفحة جديدة مع نفسها ومع جمهورها، مؤكدة أنها وهبت حياتها لفنها وابنتيها مريم وهنا، خصوصا وأنها ابتعدت طوال الفترة الأخيرة عن جمهورها وعن حياتها الفنية بعض الشىء، وتنتوى العودة بقوة على الساحة خلال الفترة القادمة، حيث أن لديها مشاريع فنية كثيرة تستعد لها، لاسعاد الملايين من جمهورها فى الوطن العربي". 

 

شيرين عبد الوهاب تحلق شعرها 

وأحيت الفنانة شيرين عبد الوهاب حفلا في مدينة أبو ظبي ضمن فعاليات مهرجان «أم الإمارات، وصدمت الجمهور بأول ظهور لها، وكان لها عدد من اللقطات.

1- فاجأت شيرين عبد الوهاب جمهورها حيث قامت بإزالة شعر رأسها بالكامل.

2- علقت المطربة شيرين عبد الوهاب على إزالة شعر رأسها بالكامل خلال حفلها بـ أبو ظبي، وقالت للجمهور خلال الحفلة:"أقبلوني بشكلي ده، وأنتوا عارفين أنا كده فقت".

3- داعبت الفنانة أصالة وقالت على المسرح": أنا بتحدي أصالة المرادي لن تستطيع أن تفعل هذا" وأشارت على شعرها.

4- بدأت حفلها بـ أغنية "نساى"، وبعدها قدمت مجموعة من أشهر أغانيها التي يحبها الجمهور منها "جرح تاني" وغيرها، بالإضافة إلى أحدث أغانيها "القماص".

5- قالت وسط تفاعل كبير من الجمهور" أنا بقيت سينجل".

6- رفعها المايسترو لتجلس على البيانو خلال غنائها أحد أغانيها.

 

أحدث أعمال شيرين عبد الوهاب 

من جهة أخرى، حققت أغنية “خاصمت النوم" لـ المطربة شيرين عبد الوهاب، نجاحا كبيرا جداً حيث كسرت حاجز ال٢ مليون مشاهدة بعد ساعات من طرحها كما احتلت التريند رقم ١ عبر القناة الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

تقول كلمات أغنية “خاصمت النوم" لـ المطربة شيرين عبد الوهاب:"بعدك مارتحتش يوم .. ونسيت وخاصمت النوم  .. أنا لسه مكاني ولا اتحركت بفكر  فيك .. هكدب لو قولت بخير .. بصراحه انا وجعي كبير  .. متقولش ان انتا نستني وعادي وهنت عليك”.

يرضيك يعني اعيش مافيش ولا اي حاجه نفعاني عشان انساك .. منا اصلا روحي معاك .. انساك ازاي وبأيه .. ريح قلبي قول حلول خلينا نرجع تاني بلاش وداع .. وكفايه وقت ضاع .. ما البعد بنتعب فيه”.

"خاصمت النوم" كلمات : عمرو المصري ، وألحان : عمرو الشاذلي، وتوزيع و مكس : عمرو الخضري، جيتار : مصطفى نصر. 

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