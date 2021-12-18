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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين تكشف أسباب عدم إضافة المواليد.. وعدد أفراد الأسرة المستحقين للدعم

صدى البلد

قال وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي إن بطاقات التموين الجديدة ستضم 4 أفراد فقط ولن يتم زيادة الأفراد المستحقين للدعم في الأسرة الواحدة عن 4 أفراد موضحا أن منظومة الدعم توفر 30 سلعة غذائية.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية في تصريحات تليفزيونية، أنه لا توجد إضافة مواليد على بطاقات التموين الفترة الحالية، وذلك نتيجة أزمة كورونا.

وفي وقت سابق وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية رسالة إلى المواطنين عبر بوابة مصر الرقمية  بشأن إضافة المواليد على بطاقة التموين و شروط إضافة الأبناء على بطاقة التموين والفئات المستهدفة من قرار إضافة المواليد خلال الوقت الحالي.

وقالت الرسالة: تنبيه هام، لا يوجد إضافة مواليد، بمكنك فقط إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية وذلك اذا كان راتبك أقل من 2400 جنيه أو معاشك أقل من 1500 جنيه ولا يزيد إجمالي أفراد البطاقة عن اربع أفراد.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أتاحت خدمة إضافة أفراد الأسرة على بطاقة التموين للفئات الأكثر احتياجا، عن طريق موقع "دعم مصر" أو “بوابة مصر الرقمية”.

وحددت وزارة التموين الفئات الأولى بالرعاية، وهو من لا يزيد دخله الشهري عن 2400 جنيه أو معاشه عن 1500 جنيه حاليا.


خطوات إضافة أفراد الأسرة على بطاقة التموين


يستعرض موقع صدى البلد، الخطوات التي حددتها وزارة التموين لـ إضافة الأبناء إلى بطاقة التموين عن طريق بوابة مصر الرقمية خطوة بخطوة كالتالي:


أولا- الدخول على بوابة مصر الرقمية.


1- الضغط على خيار (سجل حسابا جديدا).


2- كتابة الرقم القومي لصاحب البطاقة التموينية.


3- كتابة رقم المصنع الخاص بالبطاقة الشخصية (أسفل صورة البطاقة).


4- كتابة اسم الوالدة (الاسم الأول).


5- الضغط على خدمات التموين.


6- الضغط على خيار إضافة أفراد أسرتي الغير مقيدين تموينيا.


7- الضغط على خيار (ابدأ الخدمة).


8- كتابة اسم الابن أو الابنة المراد إضافته (رباعيا).


9- إدخال (الرقم القومي) الخاص بالابن أو الابنة.


10- اختيار صلة القرابة (زوج) أو (زوجة) أو (ابن) أو (ابنة) ثم اختيار الصفة (ضم أبناء) ثم الضغط على خيار (إضافة)

وزارة التموين اضافة المواليد البطاقات التموينية الدعم وزارة التموين والتجارة الداخلية

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