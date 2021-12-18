رغاية أوي.. أبلة فاهيتا توقع خلاف بين نجلاء بدر وزوجها على الهواء.. شاهد

قال زوج الفنانة نجلاء بدر إن زوجته كثيرة الكلام ولا تكف عن الحديث طوال الوقت واصفا اياها “ المسلية “ ، لافتا إلى ان زواجهما مضى عليه 5 سنوات وحاولت أبلة فاهيتا أن توقع الخلاف بينهما بروح دعابة ” مراتك رغاية اوى بتستحملها ازاى دى ” .

وأضاف زوج الفنانة نجلاء بدر ان علاقة الأخيرة بابنه كونها زوجة أم بسيط وغير معقد ابدا " احنا تافهين اوى معاه وبيتبسط معانا " .

ولفت إلى انه عشق زوجته نجلاء بدرى للشبه الكبير بينها وبين الفنانة مديحة كامل وتبين بعد ذلك انها خفيفة الظل ومرحة مؤكدا انه دائما يبادر بالصلح معها عند المشاجرات ، منوها ان تقدم لخطبة نجلاء بدر فى عام 2016 وقام بعمل مفاجأة لها أثناء استضافتها ببرنامج عمرو الليثى .

