برلماني يطالب بالتوسع في الزراعات التعاقدية

قال النائب مجدي ملك عضو لجنة الزراعة والري بالبرلمان، إن هناك عدد من المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم المزارعين في ظل جائحة كورونا توحد هدفها في تخفيف الأعباء المعيشية عن عاتقهم وذلك في إطار دمجهم بمظلة الحماية الإجتماعية.

وطالب "ملك" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، بأهمية التوسع في الزراعات التعاقدية مثل القمح وبنجر السكر وغيرها من المحاصيل الهامة التي تدعم تحقيق أرباح جيدة للمزارعين.

و نوه عضو لجنة الزراعة، بضرورة دراسة التركيب المحصولي للزراعات أي عمل خريطة إسترشادية تسهم في إيجاد قاعدة بيانات بأنواع المحاصيل الواجب توطين زراعتها بجانب المراد تصديرها مما يخدم تقليل الفجوة الغذائية بشكل داخلي وتحقيق عوائد إقتصادية نتيجة الصادرات.

وأشاد البرلماني، بجهود البنك الزراعي في دعمه الدائم للمزارع وحمايته من التعثر ودفعه إلي الأمام لمواصلة أنشطته الإنتاجية دون عوائق أو تحديات.

جاء ذلك بعد أن أطلق البنك الزراعي مبادرة لإسقاط وتسوية مديونيات بإجمالي نحو 4 مليار جنيه لأكثر من 45 ألف عميل.



وتهدف المبادرة للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على العملاء من الأفراد والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وصغار المزارعين.

• إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه بإجمالي مديونيات نحو 400 مليون جنيه.



• إستكمال مبادرة البنك للإسقاط الكامل لمديونيات العملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه لصالح أكثر من 13 ألف من المزارعين وصغار العملاء بإجمالي مديونيات نحو 76 مليون جنيه.



• إسقاط كامل لمديونيات العملاء المتعثرين المتوفين الذين لم يتم سداد قروضهم وبدون حد أقصى للمديونية بإجمالي مديونيات نحو 64 مليون جنيه.



• إسقاط نصف مديونيات 24 ألف عميل ممن تبلغ مديونياتهم حتى 10 مليون جنيه للأفراد والشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، بشرط سداد نصف المديونية المتبقية، بإجمالي مديونيات نحو 3,4 مليار جنيه.

في إطار توجيهات البنك المركزي المصري للتخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا على صغار العملاء والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وتصحيح أوضاعهم لتمكينهم من التعامل مجدداً مع الجهاز المصرفي، وإعادتهم للعمل والإنتاج، أعلن البنك الزراعي المصري عن مبادرة جديدة تتيح تسوية كاملة لنحو 4 مليار جنيه من الديون المتعثرة بالبنك يستفيد منها أكثر من 45 ألف عميل.



ويتم بموجب هذه المبادرة إسقاط كامل مديونيات الأفراد المتعثرين من عملاء التجزئة المصرفية ممن تبلغ مديونياتهم حتى 100 ألف جنيه في 30/11/2021، بإجمالي مديونيات نحو 400 مليون جنيه ويستفيد منها نحو 7500 عميل.



كما سيتم إستكمال مبادرة البنك السابقة الخاصة بالإسقاط النهائي لكامل المديونية بالنسبة للعملاء المتعثرين ممن يبلغ أصل مديونياتهم حتى 25 ألف جنيه في 30/11/2021، وإسقاط كافة العوائد المتراكمة بعد التعثر. ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء نحو 13 ألف عميل ومعظمهم من صغار المزارعين، ويبلغ إجمالي المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 76 مليون جنيه.



وفيما يتعلق بالعملاء المتعثرين المتوفين والذين لم يتم سداد قروضهم حتى 30/11/2021، فسيتم إسقاط مديونياتهم بالكامل وبدون حد أقصى للمديونية، ويبلغ إجمالي المديونيات التي سيتم إسقاطها عن هؤلاء العملاء نحو 64 مليون جنيه لصالح نحو 1000 عميل.



كما يتم بموجب المبادرة أيضاً إسقاط 50% من ديون العملاء المتعثرين للأفراد والشركات حتى 10 مليون جنيه، على ان يقوم العميل بسداد 50% من أصل المديونية، سواء دفعة واحدة أو على أقساط يتم تحديدها وفقاً لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل، ويبلغ إجمالي المستفيدين الذين تتضمنهم هذه الشريحة من العملاء أكثر من 24 ألف عميل، ويبلغ إجمالي مديونياتهم نحو 3,4 مليار جنيه.